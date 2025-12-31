¥Ó¥è¥ó¥»¤ò¡È¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡É¤ËÀµ¼°Ç§Äê¡¢¶áÇ¯¸Ä¿Í»ñ»º¤¬µÞÁý¤·¤¿ÇØ·Ê
¥Ó¥è¥ó¥»¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ê¡È¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡É¡ÊÁí»ñ»º10²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¡¢É×¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ä¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¼¡¤°¡¢²»³Ú³¦¤Ç5¿ÍÌÜ¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï2008Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÀßÎ©¡£¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥¥ã¥ê¥¢Á´ÈÌ¤ò´ÉÍý¤·¡¢²»³Ú¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ©ºî¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ©ºîÈñ¤ò¼«¼Ò¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼«¤é³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»ï¤Ï¡¢¶áÇ¯¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¸Ä¿Í»ñ»º¤¬µÞÁý¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾å¤À¤±¤Ç4²¯¥É¥ë¡ÊÌó623²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó78²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ø±é¤ò¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¤è¤ê¹â¤¤Íø±×Î¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¼ý±×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¼ýÆþ¤¬ÀÇ°ú¤Á°¤Ç1²¯4800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó230²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë²Ô¤¤¤À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
