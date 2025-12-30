NHK¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ø¤Î¡È°·¤¤¡É¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡È¸ùÏ«¼Ô¡É¤¬º£Ç¯¤ÇÂ´¶È¤â¡¢¡È½Ð½çÏÀÁè¡É¤¬²áÇ®
¡¡12·î29Æü¡¢²Î¼ê¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¹ÈÇò¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶¿¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1973Ç¯¤Î¤³¤È¡£½Ð¾ì²ó¿ô¤Ï38²ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢ÎòÂåÂå7°Ì¤ÎµÏ¿¤À¡£°ìÈÖÂ¿¤¯²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡Ù¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¤«¤±²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡29Æü¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢Â´¶È¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¶¿¤ÎÂ´¶È¤Ë¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÏÈá¤·¤ß¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÔNHK¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤òº£¤Þ¤Ç»¨¤Ë°·¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í ¹ÈÇò¤Æ50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó²¿¸Î°ìÅÙ¤â¥È¥ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤â¡Ö²¯ÀéËü¡ª²¯ÀéËü¡ª¡×¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò²ó¤ê¤Ç¤µ¤¡¡Ä¡Ä¡£¤½¤í¤½¤í¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤¢¤¿¤ê¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡Ä¡Ä¡£¡Õ
¡ÔNHK¤Ï¸ùÏ«¼Ô¤Î°·¤¤»¨²á¤®¤ë¤Ê¤¡¡ªº£Ç¯¤ÎÂç¥È¥ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡Õ
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¿¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÁ°È¾¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ï·¼ãÃË½÷¤ËÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤ÊÈà¤òÁ°È¾¤ËÆþ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤Â³¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¿¤Î¿Íµ¤¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢°ìÅÙ¤âÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ê»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Û¡¼¥ë³°¤ÎÏ²¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¥ÁÛ¡×¤ÈÉÔØâ¤¬¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢NHK¤ÎÂÐ±þ¤¬¡È»¨¤Ê°·¤¤¡É¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28Æü¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸µ¡¹¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¥È¥ê¤ÏMrs.GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¥ß¥»¥¹¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ç¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¡¢25²ó¤á¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°¦Ì¼¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯¼Âà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¸¸¤Î25²ó¤á¡É¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¥È¥ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ø¤¤Æ¡¢¶¿¤µ¤ó¤ÎÂ´¶ÈÀë¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¡Ø¤¤¤Ã¤½¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬Âç¥È¥ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¶¿¤È¾¾ÅÄ¡£1985Ç¯¡¢¶¿¤È¤ÎÇË¶É¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Í¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤¬Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿¶¿¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£