³ÚÅ·¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê(¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Î¤ì¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ÊÁ°¤«¤é¡È¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¡É¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÅê¼ê¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥ª¥ï¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ô¡¼¥ô¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ë»÷´é³¨ÉÕ¤­¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤¿¤ê¤È¿ô¡¹¤Î°ïÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄÅê¼ê¤Ï29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖËÍ¤Î³¨¤¬¤È¤¦¤È¤¦¤ªÅ¹¤ÎÃÈÎü¤Ë¡£¾Ð ¥«¥Ë¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿ ¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò ¤³¤Î¥«¥Ë¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï6ËÜÂ­¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ò»ý¤Ä¥«¥Ë¤¬ÆóÉ¤ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÃÍå¤Ë¤ÏÉ¡¤È¸ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¤ÎÏÓ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆóÉ¤¤Ë¤ÏÆîÀÄ»³¡Ö¤µ¤ó¾º¡×¤Ë¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£