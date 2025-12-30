この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

地域情報チャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、YouTubeに動画「【中学校の思い出】世代を超えた地域交流グラウンドゴルフ大会へいいトコ撮り」を公開。栃木県大田原市にある親園中学校で行われた、生徒と地域住民による世代を超えたグラウンドゴルフ大会の様子を伝えた。



このイベントは、地域コミュニティの活性化と世代間交流を目的として開催されたものである。開会式で関係者は、「地域のみなさん、生徒のみなさんと一緒になって行事ができるっていうのは、なかなかございません」と述べ、このような機会の貴重さを強調した。また、別の関係者は「地域をあげて学校の子供たちの支援をするという形」でイベントが開催されたと背景を説明した。



動画では、生徒たちが「ホールインワン目指します！」「絶対1位取るぞ！」と元気に意気込みを語る様子や、地域の高齢者とチームを組み、和気あいあいとプレーに興じる姿が映し出された。ホールインワンを達成し、「うれしいです！」と満面の笑みを見せる生徒がいる一方、惜しくもカップインを逃し悔しがる生徒もおり、大会は大いに盛り上がった。参加した高齢者からは、「みんな楽しくやれてよかった」「自分の孫よりちょっと下の子を見ているようで楽しかった」といった温かい声が聞かれた。中学校の教師は、この取り組みについて「普段より生き生きしてて。やっぱり高齢者の方とかと協力してやるっていうのをね、情操教育にはいいのかなと思います」と教育的意義を語った。



大会の最後には表彰式が行われ、ホールインワン賞や個人成績優秀者が表彰された。優勝した生徒は、「うまく決められた時が一番楽しかったです」と喜びを語った。このグラウンドゴルフ大会は、参加した生徒と地域住民にとって、世代の垣根を越えた忘れられない思い出となったようだ。