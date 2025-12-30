【クイズ】意外と違反？ 交通ルールうっかりクイズ 第1回 【クイズ】年末年始に増える“酔っぱらい歩き”、歩行者が罰せられるって嘘？本当？
●これって違反? セーフ?
日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
イラスト/菅原県
○【問題】飲み会帰り、泥酔して道路でフラフラ。車の通行の邪魔になりそうな状態で歩くのは違反?
1.歩行者は罰せられないのでセーフ
2.違反
3.車道に出ていなければセーフ
正解は…?
●正解はこちら
○正解は…2.違反
道路交通法には、歩行者を含む「道路でしてはいけない行為」があり、酒に酔って交通の妨害となるおそれがある状態で、道路を通行することは禁止されています。さらに、酒に酔って道路で寝込むなどして、自動車などの通行を妨げる行為も禁止です。
ポイントは「お酒を飲んだこと」そのものではなく、フラフラして車の通行を妨げたり、危険を生む状態になっているか。たとえば、車道にはみ出しそうになったり、道路で寝っ転がって車をヒヤッとさせたりするような行為はアウトになり得ます。
歩行者も道路交通法の対象です。年末年始はお酒を飲む機会が増えますが、酩酊してしまうまで酔っぱらわないよう気を付けたいものですね。
（参考：道路交通法 第76条）
菅原県 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この著者の記事一覧はこちら
