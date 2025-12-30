『紅白』、『あんぱん』スペシャルステージ詳細発表 今田美桜は「アンパンマンのマーチ」「東京ブギウギ」など3曲
NHKは30日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で披露する『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』の詳細を発表した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたち、そして『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結する。同ドラマで主人公・のぶを演じ、『紅白』では司会も務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌を届ける。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
■連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ
「東京ブギウギ」
今田美桜、河合優実、原菜乃華
「図案科の歌」
北村匠海、高橋文哉、山寺宏一、学生の皆さん
「見上げてごらん夜の星を」
大森元貴
「手のひらを太陽に」
今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子
「アンパンマンのマーチ」
今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン
