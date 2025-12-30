「チームのやる気を下げる人」が無意識に連発する“浅い言葉”とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「チームのやる気を下げる人」が無意識に連発する“浅い言葉”がある

会議で発する言葉は、まわりの参加者の気持ちに影響を与える。良い影響を与えるときもあれば、悪い影響を与えるときもある。

そして、会議で発する無意識の“浅い言葉”によって「チームのやる気を下げる人」もいる。

「チームのやる気を下げる人」ほど「リスクがある」と言う

会議で「リスクがある」と言ってばかりの人は、知らず知らずのうちに、まわりの人のやる気を下げてしまっていたりする。たとえば、会議でどんな施策を始めるのがよいかを議論していて、誰かが勇気と知恵を振り絞って新しい施策を提案したときに、それに対して発する次のような言葉だ。

「それにはリスクがある」

このような言葉の特徴は、トーンはやや否定的ではあるものの、明示的には肯定も否定もしていないことだ。このため、「反対なのか？」と聞いても、「いや、反対ではないが、リスクが気になる」と返ってきたりする。このため、このような発言に真面目に耳を傾けていると、勇気と知恵を振り絞って提案した人が水を差されてやる気を失うだけではなく、いつまで経っても結論が出ないので参加者みんながやる気を失っていくのだ。

「リスクがある」は、なにも答えていない

このように「リスクがある」という発言は、なにも答えていない。答えていないとは、会議での問いに対してだ。たとえば、さきほどの会議であれば問いは「どんな施策を始めるのがよいか？」だろう。そんな場で「リスクがある」というのは、誰かが提案した施策の評論や評価にはなるが、自分自身はその元々の問いにはなにも答えてはいないのだ。

問いに答えを出すために会議を開いている。そんな場で、問いに自分自身は答えを出さずに、誰かが勇気と知恵を振り絞って出した答えに対して評論や評価ばかりしていれば、まわりのやる気を下げるだけではなく、一生懸命に答えを出そうとしている仲間たちの迷惑にもなる。

なぜ「リスクがある」と言ってしまうのか

では、なぜそんなまわりのやる気を下げ、まわりの迷惑にもなる「リスクがある」という発言をするのか。それは、自分可愛さから、安全地帯に逃げ込みたいからだ。

そもそも、施策のように未来のものであれば、確実なものはなく、リスクがゼロなものなどない。このため、「リスクがある」という発言自体は間違ってはいない。結果として、「リスクがある」と言ってもまわりから否定されることはないので、否定されるのを怖がっている人でも安心して発することができる。そして、自分自身では問いになにも答えを出していない以上は、答えが間違っていると否定されることもそもそもない。

こうして、自分の意見が否定されることが怖い人にとっては、「リスクがある」と言うのは安全地帯に逃げ込む最善手になっている。しかし、自分を安全地帯に逃げ込ませると同時に、まわりのやる気を下げ、まわりの迷惑にもなっており、無自覚なうちにまわりからの信頼を失ってもいるのだ。

勇気を出して「メッセージ」を言おう

「リスクがある」と言う暇があったら、勇気を出して「メッセージ」を伝えよう。

メッセージとは、誰かが悩んでいる問いに対する自分自身の答えを言語化したものだ。もちろん、メッセージを伝えて自分自身の言葉で答える以上は、否定される可能性も、間違う可能性もある。しかし、それは問いに答えを出そうとしている仲間たちと心を共にし、問いを抱えて悩んでいる仲間の役に立ち、まわりのやる気を高めたりもする。

たかが言葉、されど言葉。自分の使う言葉次第で、自分自身だけ安全地帯に逃げ込んでまわりのやる気を下げることもあれば、まわりの問題解決の役に立ってまわりのやる気を高めることもあるのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）