後輪駆動で適度にパワフル 軽くダイレクト

今回の5台でとりわけ個性が強いのは、モーガン・スーパースポーツ。実は筆者、ヴィッキー・パロットも、今年のハイライトを飾る1台として候補に挙げていた。伝統的な美しさを現代的に再解釈したスタイリングが、体験の魅力を増大させている。

【画像】2025年のマイベスト マスタングにスーパースポーツ、パナメーラ、ルノー5 E-テック、プリウス 全166枚

後輪駆動で、適度にパワフル。軽量でダイレクト。まさに2025年に生まれた宝石と呼んで良い。マット・プライヤーが選んだ理由も、そこにある。



オレンジのモーガン・スーパースポーツと、ブロンズのポルシェ・パナメーラ・ターボS E-ハイブリッド マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「とても気に入っています。見た目も、パッケージングも。運転が楽しくて、笑顔にしてくれます。エンジンはカチカチとノイズが大きいですが、2025年に運転した中で、これ以上に面白いクルマは他にありませんよ」。強く同意する。

来れなかった同僚が選んだであろう1台は？

そして、本来ならクリスマスランチにいるべき同僚、マット・ソーンダースとリチャード・レーンは都合で来れなかった。そこで勝手に想像してみる。

レーンなら、ポルシェ911、恐らくカレラSを選んだだろう。集まった全員も、同じように考えていたらしい。クリスマスランチを開いたパブのオーナーも、そう予想していた。本来なら、含まれていて不思議ではない。それくらい素晴らしいクルマだと思う。



AUTOCAR英国編集部によるクリスマスランチの様子 マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ソーンダースは、きっとランドローバー・ディフェンダー・オクタで乗り付けたと予想する。これも満場一致だった。そもそも、635psのディフェンダーを年末に欲しがらないクルマ好きは限られるはず。

さて、この中でベスト・オブ・ベストはどれか。まとめてもらうのは、客観的に判断できそうなサム・フィリップスだ。

時代の流れを捉えたベスト・オブ・ベスト

さて、モーガン・スーパースポーツは素晴らしいが、セカンドカーに選んだとしても実用性が心もとない。トヨタ・プリウスは近未来的なボディに快適な走り、身近な価格で訴求力が高い。しかし、今ひとつ決定打に欠けるというのが、共通意見のようだ。

ポルシェ・パナメーラは、感服の乗り心地と驚くほどの燃費、圧倒的な動力性能でクラストップの完成度を誇る。それでも、車重と価格の数字は見逃せないほど大きい。



ルノー5 E-テック・コンフォートレンジ（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フィリップス個人的には、マスタング・ダークホースを推したい。2025年に、V8エンジンへ惹かれないクルマ好きはいないはず。だが、後ろめたさがあることは間違いない。というわけで総合的に判断し、ルノー5 E-テックがベスト・オブ・ベストだろう。

レトロフューチャーな見た目に、不満ない航続距離、現実的な価格など、説得力は高い。運転も楽しい。バッテリーEVに、新たな風を吹き込んだといえる。乗りやすく、安っぽくないのにお手頃。時代の流れを、見事に捉えていると思う。

番外編：スタッフ5名が抱く2026年の抱負ヴィッキー・パロット

1992年式メルセデス・ベンツSLを所有するが、最近全然乗れていない。2026年は、友人とクルマ旅をしようと思う。9歳になる娘をクラシックカーイベント、グッドウッド・リバイバルにも連れていきたい。思い出を沢山作ろう。

マット・プライヤー

自分の古いディフェンダーをソフトトップ仕様に改造し、週末を楽しむクルマとして仕上げるつもり。運転する機会は減っても、面白さは増すはず。

スティーブ・クロプリー



AUTOCAR英国編集部によるクリスマスランチの様子 左から3人目がサム・フィリップス マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

早起きしてクルマで旅に出たい。交通量が少ない時間帯、他のドライバーより先に出発するのが、楽しむ秘訣。来年も沢山運転しようと思う。

イリヤ・バプラート

自分のクルマにもっと乗らなくては。欧州大陸を横断するような旅もしたい。新しく買ったE30型BMW 3シリーズを整備して、それを実現させたい。

ジェームス・ディスデイル

寝かしてある、2代目フォルクスワーゲン・ゴルフ GTIを復活させる。毎年目標にしているが、今年こそは本気だ。でも、2027年も同じ抱負かも？