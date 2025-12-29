お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が29日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。1982年から31年半放送された、フジテレビ系「笑っていいとも」に最後に出演したときを振り返った。

2025年2月28日、人気バラエティ「笑っていいとも」でおなじみだった、東京・新宿アルタが閉館。1980年4月の開業以来、約45年間の歴史に幕を下ろした。川島にとっても思い出の場所で「（番組の）レギュラーとかではないし、テレフォンショッピングみたいなのにも出たことないけど、めっちゃ呼ばれていた」と語り始めた。

同番組に最後に出演したのは10年以上前。相方の田村とコンビで出演したという。「タモリさんがうちらが（スタジオに）出て行ったときに、田村に“うんこみたいな顔してるね”と言った。最初、流木みたいと言ってたんだけど、うんこみたいだねって。勝俣さんが拾ってジュニアさんとかがおもろいこと言って、結構バーンと盛り上がった」と当時の状況を説明した。

出番を終え、手応えはバッチリ。プロデューサーが楽屋を訪ねてきたため「デカい話くるかもな」と期待も、実際は「“きたねぇんだよお前らわ。昼から下品なこと言うな”と俺らが怒られた」とぶっちゃけ。「タモリさんに言ってくださいと終われたんですけど…。“二度と使わねぇよ”とめっちゃ怒られた。田村がめっちゃかわいそうだった」と振り返り、「ほんまにそこから呼ばれなかったもんな…」とつぶやいた。