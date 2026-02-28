朝から笑いで元気を振りまくバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が揺れている。24日、ピンズバNEWSによって同番組の今春リニューアルが報じられたのだ。「記事によると、番組の視聴率が伸びないことを受けて、お笑い芸人中心のゲスト構成を見直し、タレントやアイドル起用を増やして、若年層の視聴率を獲得していくとのこと。さらに、これまでは“ニュースなし！ワイドショーなし！”を掲げ、ニュース・時事ネタを扱わない