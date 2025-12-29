この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【名建築】まるで街の風景そのものになったデザイナーズ賃貸を内見！」と題した動画を紹介。福岡市百道（ももち）エリアに建つ、築30年を超えるデザイナーズレジデンスを取り上げ、時を経ても色褪せない建築の魅力と、暮らしやすさを両立した設計思想を解説している。

動画で紹介されたのは、建築家・三浦紀之氏が設計を手がけた物件。ゆっくり不動産さんは、幾何学的なフレーム構造と山型の屋根が連なる個性的な外観に「見た目のクセがすごいんじゃ」と驚きつつも、「この周囲の建築物とは、いまだ一線を画す存在感を放っている」とその普遍的なデザイン性を高く評価した。この建物は、現在のベイエリアが栄える前からこの地を見守ってきた歴史があるという。

内装は、外観のシャープな印象とは対照的に、ナチュラルテイストで統一されたシンプルな1DK。廊下をなくし、玄関からすぐに居室が広がる間取りは、約32㎡という面積以上の開放感を生み出している。特に印象的なのが、共用廊下側に設けられたガラスブロックの壁だ。これにより、プライバシーを確保しつつ、室内へ柔らかい光を取り込むことに成功している。

さらに、この物件のユニークな点として、キャスター付きの可動式クローゼットが挙げられる。ゆっくり不動産さんは、これを動かすことで「部屋の好きなところにレイアウトできる」と説明。収納家具を動かすだけで、生活シーンに合わせて空間を自由に間仕切りできるという、住み手の暮らしに寄り添った工夫を紹介した。

動画を通してゆっくり不動産さんは、斬新なデザインが奇抜さで終わるのではなく、長い時間をかけて街の風景に馴染み、普遍的な価値を持つに至ったこの物件の魅力を伝えている。築年数というスペックだけでは測れない、デザインと暮らしのバランスが取れた物件の好例と言えるだろう。

YouTubeの動画内容

00:11

学生街として栄えた「西新エリア」
00:52

物件コンセプト「時代を先取りした、建築家によるデザインレジデンス」
03:18

圧巻の外観「見た目のクセがすごいんじゃ」
05:52

ガラスブロックが美しい10帖の居室
09:06

レイアウト自由自在！キャスター付きクローゼットの秘密

