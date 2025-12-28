JPFAアワード2025が開催された

日本プロサッカー選手会（JPFA）は12月28日、「極楽湯 presents JPFAアワード2025」を開催し、最優秀選手賞には日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）が選ばれた。

先立って発表された年間ベストイレブンには3年連続3度目の受賞となったが、MVPは初受賞となった。

上田は今季オランダ1部フェイエノールトで、17試合で18得点をマーク。得点ランクでは2位の11得点を大きく引き離し、トップに立っている。日本代表としても10月10日のパラグアイ戦で同点弾をマークすると、同14日のブラジル戦では頭で決勝ゴール。ブラジル相手に歴史的な初勝利を挙げた。

また明治安田Jリーグからも、カテゴリー別に優勝チームから最優秀選手が決定。J1は鹿島アントラーズの日本代表GK早川友基、J2は水戸ホーリーホックのFW渡辺新太、J3は栃木シティのFW田中パウロ淳一が、それぞれ初受賞となった。

JPFAアワードは2022年シーズンから創設された賞で、シーズンを通して活躍したJPFAに所属する選手を選手間投票により選出する。（FOOTBALL ZONE編集部）