ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥í¡ÄNEXCO3¼Ò¤¬¤»¤Ã¤»¤È¹âÂ®ÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤·Â³¤±¤ëŽ¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Ž£»ö¾ð
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜÎóÅç¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©
ÆüËÜ¤Ç¤Î¹âÂ®Æ»Ï©À°È÷¤Ï¡¢1956Ç¯¤ËÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ¤¬ÀßÎ©¡¢1963Ç¯¤ËÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê·ªÅì¡½Æôºê´Ö71.7¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï1962Ç¯¤Ëµþ¶¶¡½¼Ç±º´Ö4.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï1964Ç¯¤ËÅÚº´ËÙ¡½Ì«Ä®´Ö2.3¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¬½é¤á¤Æ³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ½£»Í¹ñÏ¢Íí¶¶¤Ï1988Ç¯¤Ë»ùÅç¡½ºä½Ð¥ë¡¼¥È¡ÊÀ¥¸ÍÂç¶¶¡Ë¡¢1998Ç¯¤Ë¿À¸Í¡½ÌÄÌç¥ë¡¼¥È¡ÊÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¡Ë¡¢1999Ç¯¤ËÈøÆ»¡½º£¼£¥ë¡¼¥È¡ÊÀ¥¸ÍÆâ¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Àþ³«ÄÌ¤·¡¢3¥ë¡¼¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ¤¬Ì±±Ä²½¤µ¤ì¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¡¢ÃæÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤Î3¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ½£»Í¹ñÏ¢Íí¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌ±±Ä²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÌÖ¤ÏÁí±äÄ¹Ìó1Ëü4000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÊªÎ®¤È¿Í¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹¿·¡¦½¤Á¶Èñ¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉéÃ´
°ìÊý¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Âç·¿¼Ö¤Îº®ÆþÎ¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÆ»¤ËÈæ¤Ù²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÈÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¾å¡¢ºÇ½ÅÍ×Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÍÆ°×¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ßÀã»þ¤ËÅà·ëËÉ»ßºÞ¤È¤·¤ÆÏ©ÌÌ¤Ë±ö¤¬ÂçÎÌ¤Ë»¶ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¹½Â¤Êª¤ÎÎô²½¤¬¸²ºß²½¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹¿·¤ä½¤Á¶¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç2014Ç¯6·î¤ËÆ»Ï©Ë¡¤Ê¤É¤Î°ìÉô²þÀµ¤ò¼õ¤±¡¢¹¹¿·¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤ò15Ç¯±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¤³¤ì¤òºâ¸»¤ËÆ±Ç¯ÅÙ¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¹¹¿·¡¦½¤Á¶»ö¶È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ç¿·¤¿¤Ê¹¹¿··×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¹¹¿·»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¡×¤ò¼Â»Ü
NEXCO3¼Ò¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¹½Â¤Êª¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÎô²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôºà¤Ï¾²ÈÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¯¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤Ï¾²ÈÇ¤ÎÎô²½¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤½¤Î¹¹¿·¹©»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É´¨ÎäÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸òÄÌºîÍÑ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢Åà·ëËÉ»ßºÞ»¶ÉÛ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¾²ÈÇ¤ÎÁá´üÎô²½¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤È¾Î¤·¤¿¾²ÈÇ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¹¿·¹©»ö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯1·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿NEXCO3¼Ò¤Î¹¹¿··×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê´üÅÀ¸¡¤ª¤è¤ÓÊÑ¾õ²Õ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅÀ¸¡µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾ÜºÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ãø¤·¤¤ÊÑ¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¿·¤¿¤Ë¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤¬Ìó500¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢ÂÐºö¤È¤·¤ÆÌó1Ãû±ß¤Î¹¹¿·»ö¶È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤Î4500²¯±ß¤¬¾²ÈÇ¤Î¼èÂØ¹©»ö¤ËÉ¬Í×¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯´Ö15²¯Âæ¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ë¡ÖÉé²Ù¡×
°ìÊý¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤äºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë½Å¸òÄÌ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Êª¤ÎÎô²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1Æü10ËüÂæ¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬¤¢¤ëÏ©Àþ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó3000ËüÂæ¡¢¶¡ÍÑ¤«¤é50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ç·×15²¯Âæ¤â¤Î¸òÄÌ²Ù½Å¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÂç·¿¼Ö¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Åìµþ23¶èÆâ¤Î°ìÈÌÆ»Ï©¤ÎÌó5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¼Ö¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»ÔÆâ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤è¤ê¤â¹Ý¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¶¶¤¬Â¿¤¯¡¢¸òÄÌºîÍÑ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÝÉôºà¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ»½ý¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¿å¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë±¿²Ï¤Ê¤É¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢±ö³²¤Ë¤è¤ëÎô²½¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤òÀÚ¤ê²ó¤·¡¢½ÂÂÚ¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¹½Â¤Êª¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´°À®¸å¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹¿·¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¶¶¤ò60Ç¯Á°¤Î»Ñ¤ËÌá¤¹Âç¹©»ö
¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¶áÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¶¶ÉÕ¶á¤ÎÃÏ²¼²½¹©»ö¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶Àî¤ÈÆüËÜ¶¶¤Î¾å¶õ¤òÄÌ¤ë¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï1963Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë·úÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢Àî¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¸øÍÑÃÏ¤Î¾å¶õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¾å¤ò¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¹½Â¤Êª¤â60Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Â»½ý¤¬¸²ºß²½¤·»Ï¤á¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÎò»Ë¾å¡¦·Ê´Ñ¾å¡¢½ÅÍ×¤ÊÎ©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆüËÜ¶¶¼þÊÕ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤«¤é¡¢2014Ç¯¤Ë¤³¤Î¶è´Ö¤â´Þ¤á¤¿¼óÅÔ¹â¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¹¿··×²è¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¶¶¼þÊÕ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤ÎÅÔ»ÔºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10Ç¯¸å¤ËÃÏ²¼²½¡¢15Ç¯¸å¤Ë¹â²Í¶¶¤òÅ±µî
¤³¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¶¶¼þÊÕ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼óÅÔ¹â¤ÎÃÏ²¼²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢2019Ç¯¤Ë¿ÀÅÄ¶¶JCT¡½¹¾¸Í¶¶JCT´Ö¤òÃÏ²¼¥ë¡¼¥È¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢2035Ç¯º¢¤ËÃÏ²¼²½¹©»ö¤¬´°À®¤·¡¢2040Ç¯º¢¤Ë¹â²Í¶¶¤ÎÅ±µî¹©»ö¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Å±µî¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÆüËÜ¶¶¤Î¾å¶õ¤òÊ¤¤¦¹½Â¤Êª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î·Ê´Ñ¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¶¶Àî¼þÊÕ¤Î·Ê´Ñ¤ä´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¶¶¤Î¡Ö¤Þ¤Á¡×¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÎô²½¤ÈºÆÊä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡È¤â¤°¤é¤¿¤¿¤¡É
¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÄ¾³í¹ñÆ»¡¢°ìÈÌ¹ñÆ»¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Æ»¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Û¤É¸òÄÌÎÌ¡¢Âç·¿¼Öº®ÆþÎÌ¡¢Åà·ëËÉ»ßºÞ»¶ÉÛÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÎô²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÆ»¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Æ»¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¹¿·»ö¶È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½»»¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î°Ý»ý½¤Á¶Èñ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÎô²½¤ÈºÆÊä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤â¤°¤é¤¿¤¿¤¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î»ö¶È²½¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¤¬3Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ä¶¶ÎÂ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Í½»»ÉÔÂ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¸åÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
´ä¾ë °ìÏº¡Ê¤¤¤ï¤¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
ÆüËÜÂç³Ø¹©³ØÉô¹©³Ø¸¦µæ½êÄ¹¡¦ÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¶µ¼ø
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¸øÃÄ¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Î¹âÂÑµ×²½¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¶¤Î»õËá¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¸µÅÚÌÚ³Ø²ñ»ïÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£ÅÚÌÚ³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¡¦µ»½Ñ¾Þ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¼õ¾Þ¡£ÊÔÃø¤Ë¡Ø¿·Àß¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È³×Ì¿¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂçÊÑ³×¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆü·ÐBP¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÆüËÜÂç³Ø¹©³ØÉô¹©³Ø¸¦µæ½êÄ¹¡¦ÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¶µ¼ø ´ä¾ë °ìÏº¡Ë