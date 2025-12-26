崎陽軒「シウマイ弁当」1180円に値上げへ、来年2月1日から

崎陽軒は2026年2月1日から、「シウマイ弁当」など計123品目を値上げすると発表した。



看板商品の「シウマイ弁当」は、現在の1070円から1180円（税込み）に。そのほか「横濱チャーハン」は780円から890円（税込み）、「お赤飯シウマイ弁当」は1170円から1280円（税込み）など、シウマイ類も「ポケットシウマイ」が350円から370円（税込み）、「真空パックシウマイ15個入り」が700円から740円（税込み）、「えびシウマイ」が800円から830円（税込み）など、一斉に値上げする。



同社は値上げの理由について「昨今、原材料や包装資材、物流費などの諸経費の高騰が続いております。弊社では、これまで生産性向上や経費削減など、企業努力を重ねてまいりましたが、依然として原材料価格をはじめとするコスト上昇が収まらず、製品の安定供給を維持するためには、価格改定を行わざるを得ない状況となりました」と説明している。