この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

84歳の男性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。大手製鉄会社を退職し、29歳で本屋を開業したという波乱万丈の人生を振り返り、その決断の裏にあった思いや、亡き妻への感謝を語った。



男性は、かつて新日本製鐵（現：日本製鉄）に10年間勤務していたが、転勤の話が持ち上がったことをきっかけに独立を決意。「人に使われるより独立しよう」と考え、「会社を辞めて本屋をしよう」と一念発起したという。この大きな決断に、両親や義理の親は猛反対したが、妻だけは「黙ってついていく」と応援してくれたと明かした。



29歳で開業した書店は順調で、売上が良かったことから東京のホテル帝国やホテルオークラでの催しに招待されるほどだったという。しかし、商売には波があると感じ、15年ほどで店を畳む決断をした。男性は「ちょうど良い時に辞めた。もし辞めてなかったら何もかもなくなってた」と当時を振り返る。



その後は様々なアルバイトを経験し、82歳まで働き続けた。現在は月10万円ほどの年金に加え、町内会での市報配布の仕事などで収入を得ており、「蓄えがあるから金には困らない」と語る。1年前にパーキンソン病で7年間闘病した妻を亡くしたが、「寂しくもなんともない」と話す。後悔のないよう看病を尽くしたこと、そして出来の良い3人の子供たちが「家内のおかげ」で立派に育ってくれたことが、その心境につながっているようだ。



インタビューの最後には、妻がいつも言っていた「人のことを絶対に悪く言わない。褒めても良いけど、けなしたらダメ」という言葉を、若い世代へのメッセージとして送った。その穏やかな表情からは、多くの困難を乗り越えてきた男性の力強い人生哲学がうかがえた。