「画像生成が“３分で実務レベル”になった」Nano Banana Proで激変した2025年…平均月商1000万円のスモビジ成功者が語る“勝てる領域”と“もう稼げない仕事”

2025年、生成AIの進化はついに“個人の経済圏そのものを作り替える段階”へ突入した。わずか数分で資料を作り、数時間で動画を量産し、原価ほぼゼロのまま月100万円規模の収益を生み出すーーそんな事例が当たり前のように生まれつつある。SNSでAIスモールビジネスの最前線を発信し続ける「みるぼん」氏は、その波を“最速”で実装してきた一人だ。今年は何が起き、どの技術が個人の稼ぎ方を変えたのか。そして2026年、どこに次のチャンスが生まれるのか。みるぼん氏とともに“AI副業の現在地とこれから”を読み解く。第１回。