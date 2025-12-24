＜義実家の掃除は嫁がやれ＞義姉から当たり前のようにお願いされたけど、私がやるの？断ったら冷たい？
義母が施設に入っていたとしても、年末年始は家に戻ってくる場合もあるでしょう。普段は家に誰もいないとなれば、家のなかの掃除などが必要になりますね。ママスタコミュニティのあるママの場合も、義実家の掃除を義姉から頼まれたそうです。こんな投稿がありました。
『義母が施設入所で、義実家は現在空き家です。わが家から義実家は高速で片道1時間半ほどかかります。義姉は遠方在住。年末年始は義母を義実家で過ごさせるため、義姉から「義実家の大掃除をよろしくね」とLINEがきました。夫にLINEを転送し、義姉には「夫に伝えておきました」と返信したら「何を考えているの？」とお怒りモード。大掃除は私の担当なの？ 夫や義姉が大掃除をすればいいと思う。私は冷たいですか？』
義実家の掃除は、実子である義姉や旦那さんがやるべき
『高速を使って1時間半なんて、けっこうな距離。嫌だよ。「掃除は実子がやりなよ」と思います』
『高速片道1時間半は遠い。私ならやらない。旦那か義姉が休みをとって掃除にいけばいい』
義姉は簡単に「掃除にいって」とLINEをしてきますが、投稿者さんの家から義実家までは高速を使っても1時間半ほどかかります。決して近い場所ではありませんね。実子ではない投稿者さんが、それだけの時間やお金をかけて掃除にいかなければならないのでしょうか。掃除をするのは実子である義姉や旦那さん！ そのような意見が他のママたちから寄せられています。
嫁に掃除を押しつけないで！義姉の態度に疑問
『義姉が掃除すべき。投稿者さんの方が家が近いからといって、どうして投稿者さんに押しつけるのかがわからない』
『なぜ義姉は、投稿者さんが掃除をするのを前提にしているのか。わけがわからないね』
義姉は、投稿者さんが義実家の掃除をするのが当たり前と思っているようですが、そもそもなぜ投稿者さんが掃除しなければならないのでしょう。実子でもありませんし、近所に住んでいるわけでもありません。もしかしたら義姉の方が遠くに住んでいるからかもしれませんが、自分が掃除をしようとしない義姉の態度には疑問を感じます。
ハッキリ断って旦那に任せる！義姉に返事をするときは……
『「私の実家ではありませんし、姉弟で準備も手配もなさってください」と返す』
『「誰の親ですか？」と返信して、ブロックしてもいいくらいだよ』
投稿者さんは義姉からのLINEを旦那さんに転送していますが、他のママたちが投稿者さんと同じ立場なら違う対応をすることもあるようです。例えば「実子である旦那さんや義姉が、義実家を掃除するようにメッセージを送る」という意見も。掃除することを断るわけですから義姉を怒らせるかもしれませんが、それが本音ですよね。実の親が帰ってくる準備をするのは、子どもである旦那さんと義姉。それをわかってもらうことも大切なのでしょう。
『旦那と義姉の仕事でしょう。旦那に「義実家の掃除よろしくだって。お義姉さんと予定組んだら？」と言って放置しておけばいいと思う』
そして旦那さんにも、義姉と一緒に義実家の掃除をするように伝えましょう。もしかしたら「手伝ってほしい」と言われるかもしれませんが、手を貸すと今後も頼りにされる可能性も考えられます。そのため一切手伝わずにいた方がよいのかもしれません。
「捨てないでほしかった」「大切なものがない」掃除を手伝ったときのリスク
『「あれがなくなった！」とか、「これは捨てないでほしかった！」とか、そういう問題も起きかねない。投稿者さんは手出しをしない方がいいと思う』
もし義実家を投稿者さんが掃除することになったとしたら、片付け方によって後から義姉にいろいろと言われる可能性もあるでしょう。例えば高価なものがなくなっていると疑いを持たれたり、大切なものだから捨てずにいてほしかったと言われたりするかもしれません。義実家にあるものは義母のものでしょうから、触れてよいもの、捨ててもよいものは義母や義姉、旦那さんが判断した方が安心ですね。
そもそもの話。義母は年末年始、家に戻ってもいいの？
『年末年始は寒いのに、施設から出すのはいかがなものかと。「風邪をひいたらどうする？」と言って、義実家に帰すのを中止にするように、ご主人に言っては？』
『冬場に高齢者を施設から連れ出すことのリスクも夫に伝えた方がいいね』
掃除とは少し論点が違ってきますが、他のママたちからは「寒い年末年始、義母にとって家に戻るのが適切なのか？」という疑問がありました。施設は暖房も効いていて暖かく過ごせる場所ですが、義実家に戻るとそうはいかないかもしれません。年末年始は冷え込む時期。義母の体調管理を考えると家に戻らない方がよい場合もあるでしょう。風邪をひいたり体調を崩したりするおそれもありますから、そのことを義姉や旦那さんに話してみてはいかがでしょうか。「掃除をしたくない」のではなく、義母のことを思っての助言です。あらためて年末年始の一時帰宅について考えるのもよいのかもしれませんね。