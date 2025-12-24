¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÀìÇ¤¿¦¤ò¿·Àß¡¡Ë°ÏÂ¤¹¤ë¥³¥é¥Ü»Ô¾ì¤Ç²¿¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡©
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÀìÇ¤¿¦¤ò¿·Àß¤·¡¢¥³¥é¥ÜÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CEO¼çÆ³¤Ç²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â´Þ¤á¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²óµ¢¤ò¼´¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ãÇ¯½÷ÀÁØ¤ò¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈÊ¸²½ÅªÂ¸ºß´¶¤Î²óÉü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊStarbucks¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆ³èÀ²½¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊE.l.f. Cosmetics¡Ë¤«¤é¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Ê¬Ìî¤ò´Þ¤à¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¼Ò°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÀìÇ¤¤Ç¤³¤ÎÎÎ°è¤òÅý³ç¤¹¤ëÌò¿¦¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£
¥¨¥ë¥Õ¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥À¥Î»á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡ÊStanley¡Ë¤ä¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¡ÊLiquid Death¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
LinkedIn¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¤Î¾ðÇ®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ì¥À¥Î»á¤ÎÌò¿¦¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ã¥¯»á¤Ï7¥«·îÁ°¤Ë¥ä¥Õ¡¼¡ÊYahoo¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥Ü¡ÊCreative Lab¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥Á¥Ý¥È¥ì¡ÊChipotle¡Ë¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
CEO¼çÆ³¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²óµ¢¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ºÆ·úÀïÎ¬
2024Ç¯9·î¤ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ë¥³¥ë»á¤Ï¡¢¡Öºþ¿·¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¿´¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊBack to Starbucks¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ºÆ·ú·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦²£ÃÇ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î²ñ·×»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëËÌÊÆ¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿6¡ó¸º¤«¤é¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¿ÆÏÂÀ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢Ä¹Ç¯¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎDNA¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¡¼¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊElume Group¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥Ë¥¹¡¦¥·¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â´ðËÜÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¡×¤Î°ìÍ×ÁÇ¤À¤È¤¤¤¦¡£
²áµî¤«¤éÂ³¤¯¥³¥é¥Ü¼ÂÀÓ¤ÈºÇ¶á¤Î³ÈÄ¥
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñºÇÂç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤òÁª¤ÖÎ©¾ì¤Ë¤âÄ¹¤é¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¸þ¤±¤Ë¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¡ÊDiane von Furstenberg¡Ë¤È¸ÂÄê¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¶¨¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¡ÊBrandon Blackwood¡Ë¤È¥¹¥ê¥ó¥°·¿¥Ü¥È¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Î¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ô¥«·î¤Ç¤½¤ÎÄó·È¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÈÏ°Ï¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NYFW¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Ï¢·È
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥í¥´¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥¼¥ó¡ÊZac Posen¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊNew York Fashion Week¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¶¨µÄ²ñ¡ÊCouncil of Fashion Designers of America¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Î»Üºö¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥¢¥Ê¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥Ã¥Á»á¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤È¡¢WWD¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¥ª¡ÊFarm Rio¡Ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥ê¥ÖÃÏ°è¤Ç¸ÂÄê¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028Ç¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡ÊThe Life of a Showgirl¡Ë¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ÜÀ®¸ù¤Î¾ò·ï¤È¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå
¾ÃÈñ¼ÔÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊConsumer Collective¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º»á¤Ï¡¢¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Íß¤·¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃÂê¤òÀ¸¤à¤â¤Î¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢ºÇÎÉ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤âÍ½ÁÛ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»æ¤ª¤à¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ²ñ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ãÇ¯½÷ÀÁØ¤È¡Ö³Ê¾å¥Ö¥é¥ó¥É¡×ÀïÎ¬¤Î¹ÔÊý
º£¸å¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òºÆ¤Ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤è¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤¦¤¨¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤É¤Î¸ÜµÒÁØ¤òÁÀ¤¦¤«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤é¤Ï¸ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤½÷À¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¥¯¡¼¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊ¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥·¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ÎÁØ¤òÁÀ¤¦¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Æ±»á¤Ï¡¢16ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥é¡¼¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡ÊRoller Rabbit¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇ®¶¸¤·¡¢Íß¤·¤¤¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤òÃµ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥³¥ê¥ó¥º»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï³Ê¾å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤·¤¿³Ê¤Î¹â¤µ¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Starbucks hires first-of-its-kind role heading up fashion and beauty collabs¡Ï
Anna Hensel¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë