【パンどろぼう】アニメ化！ 2026年10月より放送開始！ さっぽろ雪まつりにも出展
大人気絵本『パンどろぼう』のアニメ化が決定。アニメ『パンどろぼう』ティザーPVとティザービジュアルやスタッフ情報が公開された。またアニメ公式SNS・公式サイトがオープン、さらに「2026 さっぽろ雪まつり」への出展も決定。『パンどろぼう』の雪像が登場する。
＞＞＞ティザービジュアルやティザーPV場面カットをチェック！（写真6点）
シリーズ累計500万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本『パンどろぼう』の、アニメ化が決定。2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定だ。
これを記念して、ティザーPV&ティザービジュアルが公開。
まちのパンやから飛び出す一つの影。パンがパンをかついで逃げる、その正体とはー！？
動く「パンどろぼう」を初めてご覧いただけるティザーPVをぜひお楽しみを。
そして本日より、アニメ公式サイト・アニメ公式Xや作品公式YouTube・作品公式TikTokもオープン。
さらにスタッフ情報も公開。『映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』やTVアニメ「ラブライブ」シリーズを手掛ける京極尚彦が監督を務め、キャラクターデザインにはみやこまこ、アニメーション制作は「ドラえもん」シリーズ・『PUI PUI モルカー』など多くの名作を生み出したシンエイ動画が担当する。
また、2月4日（水）〜11日（水）まで北海道札幌市にて開催される「2026 さっぽろ雪まつり」にアニメ『パンどろぼう』の出展が決定。「パンどろぼう」の雪像も登場予定だ。
今後のアニメ情報をぜひお見逃しなく。
（C）柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会
