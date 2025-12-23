¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¤¢Á³¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ©»ßÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¡¡²¬ÅÄ¹îÌé»á¡Ö£Î£È£ËÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¹â»ÔÈ¯¸À¤ò¶¯ÎõÈãÈ½¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼£³²óÀ©»ß¤âÏÀÁè¤ä¤á¤º¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌéµÄ°÷¤¬£²£±Æü¤Ë£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£²íÇ·¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬À©»ß¤·¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÏÀÁè¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï£±£±·î¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÁè¤·¡¢ÂæÏÑÈ¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤½¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¾ÍèÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¾ÍèÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¾ÍèÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢Î¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤ÆÆóÅÙ¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û¸ÞÅµ»á¤¬¡Ö½¾ÍèÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ»á¤¬¡Ö¡ÊÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½¾ÍèÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
¡¡°ËÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤È»ß¤á¡¢¾®Ìî»û»á¤¬¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤ÎÌäÂê¤Ï¾õ¶·¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë²ò¼á¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢°ËÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢³ÆÅÞ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Þ¤¿À©»ß¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤ÏÈ¯¸ÀÂ³¹Ô¤·¡Ö¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À»þ¤Ë½é¤á¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ç¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢µÄÏÀ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö»Ê²ñ¼Ô¤ÎÀ©»ß¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¡×¡Ö¥¥ì¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£