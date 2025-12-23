【テイコウペンギン】ストレス解消に！ むにむに触感のスクイーズマスコット
テイコウペンギン』のスクイーズマスコットが、株式会社エイチエムエーより2025年12月下旬から全国のカプセルトイコーナーで順次販売開始される。
『テイコウペンギン』とは……ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司のモニター、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いている。
2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数198万人（2025年12月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開している。
そんな『テイコウペンギン』のキャラクターがスクイーズとなった「テイコウペンギンスクイーズ」は、伸ばして潰して引っ張って、自由自在に形が変わるムニムニ触感が特徴のスクイーズ。
ペンギン、パンダ、シャチ、モニター上司の人気キャラクター全4種が、可愛らしいフォルムでラインナップされている。
いつでもどこでもあなたを癒してくれる、手のひらサイズの癒しアイテム。癖になる触感で、ストレス解消してみませんか！
お気に入りのキャラクターをぜひゲットしよう。
＞＞＞テイコウペンギン スクイーズをチェック！（写真2点）
（C）Plott Inc. 2025
