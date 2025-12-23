¡Ú¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤Î¶ÒÃå¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÈ¯Çä
¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¶ÒÃå¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¶ÒÃå¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¶ÒÃå ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
1970Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³¨ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ç¤âÊÑ¿È¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦40¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖBARBAPAPA¡Ê¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡Ë¡×¡£¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ð¥Þ¥Þ¤È7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²°¦¤äÆ°Êª°¦¸î¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦40¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦ÆÉ¤µ¤ì¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤äÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡Ù¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¶ÒÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥Ô¥«¥ê¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥º¡¼¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥â¥¸¥ã¡×¤ÎÁ´5¼ï¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥â¥¸¥ã¡×¤ÏÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥¸¥ã¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
¼«Í³¼«ºß¤ËÂÎ¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ°ì²È¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ°ì²È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤½¤¦¢ö
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë2025 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED
