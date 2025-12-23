PinkPantheress、初来日公演『An evening with PinkPantheress』開催 先着先行チケット発売も
PinkPantheressが、初の来日公演『An evening with PinkPantheress』を2026年2月19日に豊洲PITにて開催する。
2021年に活動を始めたPinkPantheressは、今年2ndミックステープ『Fancy That』に続きリミックス盤『Fancy Some More?』をリリース。同作品には、SEVENTEEN（MINGYU, THE 8, VERNON） をはじめ、Kylie Minogue、Zara Larssonなど世界中のアーティスト、プロデューサー総勢22組が参加している。
今回の来日公演では、スタンディングエリア（前方ブロック）のGOLDスタンディングとスタンディングの2種のチケットが販売となる。なお、本日正午より12月25日午前11時59分までMastercard限定チケット先行発売（先着順）が受付中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）