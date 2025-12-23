【ペーパーシアター】10周年を記念した新シリーズ登場！ 第一弾はサンリオキャラクターズ
紙でキリとる名場⾯「PAPER THEATER」が10周年を迎え、新シリーズの「ぷくぷくペーパーシアター」が、2025年12⽉23⽇（⽕）より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始した。
発売から10周年を迎えるエンスカイの⼈気シリーズ「 PAPER THEATER」から新シリーズ「ぷくぷくペーパーシアター」が誕⽣。
ぷくぷくペーパーシアターは、 切り抜かれたベースパーツに膨らみのあるぷくぷくシールを貼り合わせて作るクラフトキット。 ベースパーツの絵柄に合わせてシールを貼り、 ⼟台パーツに差し込んで組み⽴てる。 ピンセットやカッター、 接着剤等、 別で道具を⽤意する必要はなく、どなたでも簡単に組み⽴てることができるアイテム。
これまで⼤⼈を中⼼に楽しまれてきたペーパーシアターを、⼦どもにも親しんでいただけるよう企画したクラフトキット。膨らみのあるシールを貼るだけで簡単に⽴体感を表現できる仕様で、従来の組み⽴て⼯程をぐっとやさしくしている。シールの遊び⼼とクラフトの完成の喜びをひとつにした、新感覚の体験でペーパーシアターの世界を気軽に楽しんでいただけるアイテムとなっている。
記念すべき第1弾は、サンリオの⼈気キャラクター、ハローキティ、マイメロディ、 ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコが登場。各キャラクターの形に沿ったデザインと、層ごとにキャラクターのモチーフを散りばめたことで、それぞれの世界観を⽴体的に⼿軽に楽しめる。
（C）2025 SANRIO CO.,L TD. APPROVAL NO. L660451
発売から10周年を迎えるエンスカイの⼈気シリーズ「 PAPER THEATER」から新シリーズ「ぷくぷくペーパーシアター」が誕⽣。
ぷくぷくペーパーシアターは、 切り抜かれたベースパーツに膨らみのあるぷくぷくシールを貼り合わせて作るクラフトキット。 ベースパーツの絵柄に合わせてシールを貼り、 ⼟台パーツに差し込んで組み⽴てる。 ピンセットやカッター、 接着剤等、 別で道具を⽤意する必要はなく、どなたでも簡単に組み⽴てることができるアイテム。
記念すべき第1弾は、サンリオの⼈気キャラクター、ハローキティ、マイメロディ、 ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコが登場。各キャラクターの形に沿ったデザインと、層ごとにキャラクターのモチーフを散りばめたことで、それぞれの世界観を⽴体的に⼿軽に楽しめる。
（C）2025 SANRIO CO.,L TD. APPROVAL NO. L660451