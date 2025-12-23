【ギャルネコ】ギャルに憧れるネコ初のポップアッピ！？ が聖地SHIBUYA109渋谷店で開催
ギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」が、1月30日よりSHIBUYA109渋谷店にて開催される。
＞＞＞『ギャルネコ』キャラクターや販売アイテムの一部をチェック！（写真11点）
『ギャルネコ』は、「ギャルって、ネコの先輩かもしれない！」それに気づいてしまったネコが、ギャルに憧れる物語。ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品だ。
ショート動画の公開をきっかけに、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇が反響を呼び、SHIBUYA109の公式SNSでもいち早く取り上げられ、先日発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされている。
初開催となる本イベントでは、『ギャルネコ』初のオリジナルアイテムが多数展開、販売される。 ”ギャルの聖地” とも呼ばれるSHIBUYA109渋谷店内のポップアップ会場入口では、「ツナ」が来場者をお出迎えするほか、購入金額に応じてもらえるノベルティのプレゼントも予定している。
また、2月7日にはスペシャル企画などを実施予定。イベント内容や参加方法などの詳細は、2026年1月に順次公開されるとのこと。
ツナからは「ギャルなアイテム たっぷり ごようい したノ！ ギャル、しびや、しゅうごう！」とのメッセージも寄せられている。
続報もお見逃しなく。
（C）CHOCOLATE
