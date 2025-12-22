フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２２日、最大３３・３％（議決権ベース）まで株式を買い増す意向を表明した旧村上ファンド系投資会社などのグループに対し、買い増しの理由などの詳細を株主に開示するよう求める文書を送付したと発表した。

フジＨＤは発表で、旧村上ファンド側に送った２０ページ以上の質問の「リスト」を示した。フジＨＤ株式の買い増しを表明したグループの財務状況や、村上ファンドを率いた村上世彰氏のグループにおける役割や影響力などを説明するよう要請している。旧村上ファンド側は現在、複数の投資会社や村上氏の長女・野村絢氏がフジＨＤ株１７％超を共同保有している。

フジＨＤは「十分な情報が提供されない場合、当社株主が冷静な判断をできなくなる恐れがある」と指摘。投資先としてフジＨＤに不動産事業の分離などを求た詳細な理由や買い増し後の事業戦略などについても開示するよう求めている。

フジＨＤは新株予約権の発行といった買収防衛策の発動の是非を決議するため、来年１月１８日から３か月以内に臨時株主総会を開く可能性があることも発表した。