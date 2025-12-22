¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¹»³Ì¤Í£¡Ê¤ß¤å¤¦¡Ë¤¬½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë½õ¼êÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹»³Ì¤Í£¡Ê¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤ß¤å¤¦¡Ë¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤1¡¦2¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡¡Ì¾ÃµÄå¤â¥á¥í¥á¥í¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¸÷¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹»³Ì¤Í£¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú»£±ÆÃæ¤ÎÎÞ......¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï!?¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì2²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹»³¡¡º£²ó¤Ï¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤â¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´¨¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¿¹»³¡¡ÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Ì¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£´Û³°¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï´¨¤µ¤Ç±¦ÌÜ¤«¤é¤À¤±ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥â¤¤É½¾ð¤Ë¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¡¢¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿¹»³¡¡½éÄ©Àï¤«¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´°àú¤Ë´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ïº£¤Ç¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¡¢»£±ÆÁ°¤Ï¿©»ö¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤·¤¿¤ê¥¨¥¹¥Æ¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¿¹»³¡¡Éã¤¬¿·Ê¹¤ÇÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¾Ð´é¤¬¤´¤Á¤½¤¦¡¡¥¦¥Á¥´¥Ï¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î»ÒÌò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤°¤Ã¤µ¤ó¡Ê»³¸ýÃÒ½¼¡Ë¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡Ö¤ä¤ë¡ª¡×¤È¡£¤½¤³¤«¤é»ÒÌò¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é³Ø¶È¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¿¹»³¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ìÅÙÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø3Ç¯¤Ç¼þ¤ê¤¬½¢³è¤ò»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢¥¼¥ß¤Î²ÝÂê¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÆàÎÉ¶¶ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹»³¡¡ºÇ½é¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤È¥É¥é¥Þ¤¬Í»¹ç¤·¤¿´ë²è¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ÄÅÅÄ¡ÊÆÆ¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤âà¤½¤Î¾ì¤Î¾¡Ééá¡£¤³¤Á¤é¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËè²óÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¿¹»³¡¡ÁÛÁü¤Î10ÇÜ¡¢¤¤¤ä50ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦Í§Ã£¤«¤é¡Ö¿¦¾ì¤Ç¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½12·î3Æü¤Ë¤Ï¡ÖàÄ¹ÂµáSP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹»³¡¡º£²ó¤Ï100Ç¯Á°¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯±Û¤·¤Ë¿·ºî¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿¹»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹»³¡¡¤Ò¤È¸À¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......º£¤Î¼«Ê¬¤ò·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¿¹»³Ì¤Í£¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î´ë²è¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¸ì³Ø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ìîµå¤Î»Ïµå¼°¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²ÃÆ£ÎâÆà¡ÊJULLY¡Ë
¡ü¿¹»³Ì¤Í£¡Ê¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤ß¤å¤¦¡Ë¡¡
2000Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
ÆÃµ»¡á±Ñ¸ì¡Ê±Ñ¸¡1µé¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¡
¼ñÌ£¡á¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢Ìîµå¡Êµð¿Í¡Ë¡¡
¡û¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Î½õ¼êÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡£
¸ø¼°X¡Ú@myumyu____chan¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@myumyu_0314¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@myumyu__chan¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀîºêÎ¶Ìé¡¡»£±Æ¡¿U-YA