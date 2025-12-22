2025年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、新商品「リンツ トーキョースタイルチョコレート タブレット ハンドメイド」を、12月26日から全国の限定11店舗およびリンツ公式オンラインショップで数量限定発売する。



「リンツ トーキョースタイルチョコレート タブレット ハンドメイド」

「リンツ トーキョースタイルチョコレート タブレット ハンドメイド」はリンツのメートル・ショコラティエが手作業で作り上げた特別な一枚とのこと。同商品はヨーロッパでも高い評価を受ける「みなみ抹茶」を採用しており、その中でも茶道で使われる最高品質の「セレモニアルグレード」を使用している。みなみ抹茶の深い旨みと上質な味わいが、リンツの繊細かつ高品質なホワイトチョコレートとマッチ。そこに焙煎された玄米を加えることで、まるで淹れたての玄米茶のような香ばしさとカリッとしたクリスピーな食感をプラスし、さらにストロベリーの酸味が全体の甘みを引き締めるアクセントとなって、食べ進めるごとに変化する味わいを楽しめる。

一枚一枚ハンドメイドで生産され、パッケージにシリアルナンバーが刻印された同商品は、日本国内で合計2500枚（店舗2200枚／リンツ公式オンラインショップ300枚）のみの限定発売となる。大切な人へのギフトや自分への特別なご褒美としても最適となっている。

［小売価格］3500円（税込）

［発売日］

店舗：12月26日（金）

リンツ公式オンラインショップ：12月25日（木）13:00から予約販売開始

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp