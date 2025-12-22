『DIGIMON BEATBREAK』新章・タクティクス編ビジュ＆PV公開・豪華声優陣一挙発表！
1月4日より新章に突入するTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章・タクティクス編のビジュアルとPVが公開された。
☆新キャラクター＆キャストビジュアルなどをチェック！（写真16点）＞＞＞
2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』の、1月4日（日）より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVが公開された。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの豪華声優陣も発表された。
『デジモン』とは1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム『デジタルモンスター』の略称。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』の放送が開始。25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
そんな『デジモン』最新作の、フジテレビ他にて2026年１月４日より毎週日曜朝9時放送開始されるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】。
新ビジュアルでは、グローイングドーンに立ちはだかる新たなクリーナーチーム ”タクティクス” の姿が描かれ、デジモンアニメシリーズ初となるチームバトルの始まりを期待させるデザインとなっている。
また、新PVでは主人公・天馬トモロウのライバルとなる惣田ライト役の豊永利行の声と共に、新章より登場する個性豊かなキャラクターの姿を公開。クリーナーの頂点に君臨する ”五行星” の姿も必見！
また、新章を盛り上げる新キャラクター＆キャスト情報も到着。発表となったのは、タクティクスと五行星のキャスト9名。
主人公・トモロウのライバル・ライト役は豊永利行、クリーナーの頂点に君臨する ”五行星” のひとり火の星・烈火のカイトを中村悠一、水の星・深淵のホノカを釘宮理恵、木の星、翠樹のローズを白石涼子、土の星、捲土のクレイを三上哲、金の星、金剛のゲンジョウを神谷浩史。
タクティクス、チームセブン所属の鹿沼ホタルコを川口桜、グラニットを井上麻里奈、タクティクスの創設から携わり、クリーナーの育成に努めるセラフィ内藤を竹内良太。
世界最大の企業、ワールドユニオンの会長・王会長を大塚明夫が務める。
キャストからはコメントも寄せられており、新たなキャラクターへの期待も高まるところ。
本作ならではの、人間とデジモンが描く新たな未来の物語にぜひご注目していただきたい。
また、YouTubeデジモン公式チャンネルにて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』【グローイングドーン編】となる第1話〜第12話の期間限定一挙配信が決定！ 「DIGIMON BEATBREAK」関連チャンネルとのコラボレーション配信にて実施される。
放送を見逃した方は、1月4日（日）より放送の最新話まで追いつくチャンス！ トモロウとゲッコーモンの出会いや、グローイングドーンの結成をぜひYouTubeでも楽しもう。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
☆新キャラクター＆キャストビジュアルなどをチェック！（写真16点）＞＞＞
2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』の、1月4日（日）より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVが公開された。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの豪華声優陣も発表された。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』の放送が開始。25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
そんな『デジモン』最新作の、フジテレビ他にて2026年１月４日より毎週日曜朝9時放送開始されるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】。
新ビジュアルでは、グローイングドーンに立ちはだかる新たなクリーナーチーム ”タクティクス” の姿が描かれ、デジモンアニメシリーズ初となるチームバトルの始まりを期待させるデザインとなっている。
また、新PVでは主人公・天馬トモロウのライバルとなる惣田ライト役の豊永利行の声と共に、新章より登場する個性豊かなキャラクターの姿を公開。クリーナーの頂点に君臨する ”五行星” の姿も必見！
また、新章を盛り上げる新キャラクター＆キャスト情報も到着。発表となったのは、タクティクスと五行星のキャスト9名。
主人公・トモロウのライバル・ライト役は豊永利行、クリーナーの頂点に君臨する ”五行星” のひとり火の星・烈火のカイトを中村悠一、水の星・深淵のホノカを釘宮理恵、木の星、翠樹のローズを白石涼子、土の星、捲土のクレイを三上哲、金の星、金剛のゲンジョウを神谷浩史。
タクティクス、チームセブン所属の鹿沼ホタルコを川口桜、グラニットを井上麻里奈、タクティクスの創設から携わり、クリーナーの育成に努めるセラフィ内藤を竹内良太。
世界最大の企業、ワールドユニオンの会長・王会長を大塚明夫が務める。
キャストからはコメントも寄せられており、新たなキャラクターへの期待も高まるところ。
本作ならではの、人間とデジモンが描く新たな未来の物語にぜひご注目していただきたい。
また、YouTubeデジモン公式チャンネルにて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』【グローイングドーン編】となる第1話〜第12話の期間限定一挙配信が決定！ 「DIGIMON BEATBREAK」関連チャンネルとのコラボレーション配信にて実施される。
放送を見逃した方は、1月4日（日）より放送の最新話まで追いつくチャンス！ トモロウとゲッコーモンの出会いや、グローイングドーンの結成をぜひYouTubeでも楽しもう。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション