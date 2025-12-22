TVアニメ『アオのハコ』Season2、2026年秋放送決定！ “ブルービジュアル” 公開
TVアニメ『アオのハコ』Season2が、2026年秋にTBS系にて放送決定！ 雪に包まれた新ビジュアル ”ブルービジュアル” が公開された。また、千葉翔也、上田麗奈、鬼頭明里、小林千晃が登壇した「ジャンプフェスタ2026」イベントレポートも到着した。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。
等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。
TVアニメは2024年10月に連続2クールで放送され大反響を巻き起こし、そして待望の第2期となるSeason2のTVアニメ化が決定している。
このたび、TVアニメ『アオのハコ』Season2の続報が発表となり、2026年秋にTBS系にて放送開始が決定！ 放送に向けて、新ビジュアルとなる ”ブルービジュアル” が公開された。
新ビジュアル ”ブルービジュアル” は、「千夏の心が動いたシーン」をテーマに、イラストレーターのかとうれいがブルーを基調にして描き下ろした連続イラスト。
第1弾は、雪に包まれた美しい景色と、迷いなく続くまっすぐな足跡が印象的なビジュアルです。張り詰めた空気感の中、澄んだ青空と穏やかな日差しが冬の静寂をやわらかく照らしています。物語の季節は巡り、秋から冬へ。「こんなにも心が熱い」というキャッチコピーとともに、Season2では、キャラクター達の関係性の変化がより繊細に描かれていく。
なお、 ”ブルービジュアル” は、今後第5弾まで展開予定。続報にぜひご期待ください！
さらに、12月21日（日）に幕張メッセにて開催された「ジャンプフェスタ2026」イベントレポートが到着。
オフィシャルレポートをご紹介しよう。
【ジャンプスーパーステージRIGHT『アオのハコ』のイベントステージオフィシャルレポート】
ジャンプスーパーステージRIGHTにて、『アオのハコ』のイベントステージを展開。千葉翔也（猪股大喜役）、上田麗奈（鹿野千夏役）、鬼頭明里（蝶野 雛役）、小林千晃（笠原 匡役）が登壇しトークを展開した。
ステージは教室のような机や椅子がセットされ、ゲストは制服風の衣装を身に着けて登壇。まるで学校のような賑やかなムードの中、 ”臨時講師” となった小林さんが司会を務め、ステージが進行した。
会場にチャイムが鳴り響いた後、最初のコーナーは「抜き打ちテスト」と称して、TVアニメSeason1を振り返るクイズを出題。
最初の質問は「アオハコファンが選ぶベスト胸キュンシーン」。公式Xで投票し、ファンが選んだベストシーンを4つの選択肢の中から選ぶことに。
いずれのシーンも人気の高い千夏の名シーン揃いで、「全部良いんだけど！」と回答するキャスト陣も頭を悩ませる。
正解の胸キュンシーンは、キャスト陣の生アフレコで演じられ、上田と掛け合いの相手として千葉が代理で花恋役を務めると、会場に大きな笑いがこぼれる。
続く第2問では、作中の台詞に関する問題を出題。千葉と上田がシーンを振り返りつつ回答を選ぶ。
正解のシーンは鬼頭さんが同じく生アフレコを披露し、大きな拍手が贈られた。
最終問題では、作中の日付に関するマニアックな難問が出題され、会場のオーディエンスの力も借りて回答することとなった。
和気あいあいとしたチームワークで見事2問正解したキャスト陣は、ご褒美としてアニメの最新情報を公開するキーアイテム「情報解禁サイコロ」を振れることに。
そして、そのサイコロを手に持った千夏先輩の可愛い着ぐるみがサプライズで登場すると会場が大きな笑顔に包まれた。
千夏先輩から受け取った青のサイコロを振り、Season2の最新情報として、放送情報や新ビジュアルが続々と公開され、最新情報に会場が盛り上がった。
また、ステージ最後には、原作者・三浦糀先生より、ファンへの感謝のメッセージも公開された。
そして、代表して千葉よりSeason2への期待が込められたメッセージが贈られた。
「たくさんの方に『アオのハコ』を観たよと声をかけて頂く機会がありました。色々な声優さんにも声をかけてもらいました。新キャラクターもいると思いますので、新たな仲間と一緒に丁寧に作っていきたいと思います。秋の放送を楽しみにしていてください」と千葉。
大盛り上がりとなったステージはその幕を閉じた。
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
