“20歳年下の妹”澪奈、姉・内田有紀の知られざる素顔を暴露
女優・内田有紀の“20歳年下の妹”澪奈が、12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。姉・有紀の知られざる素顔を暴露した。
番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。内田有紀の“20歳年下の妹”と話題を呼んだ澪奈は、姉・有紀の知られざる素顔を暴露した。
潔癖症の姉・有紀の自宅はショールームのようにきれいで、どこに座っていいのか分からないほどだといい、ベッドシーツもシワひとつない状態でないと眠れないそう。
また、実家で飼っている大型犬4匹と触れ合う際には、汚れてもいい服に雨ガッパ、マスク、フードを着用するほどの潔癖ぶりで、「本当に犬が好きなのか分からない」といい、笑いを誘った。
さらに、姉・有紀の結婚式には、田中邦衛、いしだあゆみ、岩城滉一らテレビドラマ「北の国から」の超豪華俳優陣が集結したそうで、当時6〜7歳だった澪奈は子どもながらに「ここ、異次元？ と感じた」と規格外のエピソードを披露した。
番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。内田有紀の“20歳年下の妹”と話題を呼んだ澪奈は、姉・有紀の知られざる素顔を暴露した。
潔癖症の姉・有紀の自宅はショールームのようにきれいで、どこに座っていいのか分からないほどだといい、ベッドシーツもシワひとつない状態でないと眠れないそう。
さらに、姉・有紀の結婚式には、田中邦衛、いしだあゆみ、岩城滉一らテレビドラマ「北の国から」の超豪華俳優陣が集結したそうで、当時6〜7歳だった澪奈は子どもながらに「ここ、異次元？ と感じた」と規格外のエピソードを披露した。