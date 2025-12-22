¡ÚM¡Ý1¡Û¥¨¥Ð¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ö¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡×£±°ÌÄÌ²á¤«¤éÄËº¨¡ÄºÇ½ª·èÀï£±É¼¤âÆþ¤é¤ºËÜ²»ÅÇÏª
·ëÀ®15Ç¯°ÊÆâ¤ÇÁè¤¦Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç870ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢1°ÌÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ÏºÇ½ª·èÀï¤Ç1É¼¤âÆþ¤é¤º3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¥ë¥ó¥Ð¼Ö¡×¤òÈäÏª¡£ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤¬¡¢ÁêÊý¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤ò¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¡£Ä®ÅÄ¤¬4¤Ä¤Î¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö¥ë¥ó¥Ð¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢Ê¢ÏÃ½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿M¡Ý1¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¤µ¤ó¡¡¼¡¤ÏÍ¥¾¡¤ä¤Ç¡ª¡ª¡×¡Ö»à¤Ì»×¤¤¤Ç¥Í¥¿ºî¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤éµ¤¤¬È´¤±¤¿¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»ê¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¡º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë¤Ï1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë11·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤«¤º¤¡Ë¤Ï1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÅìµþNSC21´ü¡¢16Ç¯·ëÀ®¡£24Ç¯NHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾ÞÍ¥¾¡¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£