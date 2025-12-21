ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【開票速報】富士市長選挙 新人・元中学校教諭 金指祐樹氏（48）当選… 【開票速報】富士市長選挙 新人・元中学校教諭 金指祐樹氏（48）当選（静岡・富士市） 【開票速報】富士市長選挙 新人・元中学校教諭 金指祐樹氏（48）当選（静岡・富士市） 2025年12月21日 23時8分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 4人の立候補者による選挙戦となった富士市長選挙は、即日開票の結果、新人で元中学校教諭 金指祐樹氏（48）が当選しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 新人４候補の争い 富士市長選挙 投票進む（静岡・富士市 午後４時現在） 富士市長選挙投票日 期日前投票が伸び 投票率は8年前を上回る（静岡・富士市 午前11時現在） 【富士市長選挙】任期満了に伴う市長選は新人4人による8年ぶり選挙戦…人口減少対策や駅周辺再整備など市政課題と候補者の訴えは(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, ダイス, 慰霊祭, マンション, 訪問介護, グループウェア, 神奈川, 横浜, リハビリ, 工場