¡¡ºå¿À¤¬£±£¹Æü¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±Ç¯·ÀÌó¤ÎÇ¯Êð£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¹£¹¡£µß±ç¤Ç´üÂÔ¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤È¡ÈËâµå¡É¤òÁà¤ë¥É¥¯¥¿¡¼£Ë¤À¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ç£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£µ£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤·¡¢£±£¸»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£´¤È½çÄ´¤Ê·Ð²á¤ò¤¿¤É¤ë¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£±£²»î¹ç¤Ç£±£±£¶²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢Æ±£±£°¡¦£¶£µ¡Ê£±£³£¸¸Ä¡Ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢£²£´£³ÅÐÈÄ¤ÇÆ±£±£±¡¦£¹¤Þ¤Ç¤Ï¤Í¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢·è¤áµå¤Î¡ÈµÕ¥¹¥é¡É¤¬À¸¤à¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï²óÅ¾¤Î¤«¤±Êý¤«¤é¡¢±¦Åê¼ê¤Ê¤é°ìÎÝÂ¦Êý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤¬¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¤Î¾ì¹ç¤Ï»°ÎÝÂ¦¤ËÊÑ²½¡££²£³Ç¯¤Ë£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¥¯¡×¡£»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é£²£°¥É¥ë»¥¤ò½Ð¤·¡¢¿Æ»Ø¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¶â¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»£¸£µÈ¯¤Î¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ïº£µ¨¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥É¥ê¥¹¤âÆ±¤¸¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤½¤¦¤À¡£Å´ÊÉ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÃ¥»°¿¶¥Þ¥·¥ó¡£µåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¢¡¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¡Ê£Ä£á£õ£ò£é¡¡£Í£ï£ò£å£ô£á¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£´·î£±£µÆü¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë¥ì¥Ã¥ºÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤Î£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£µ£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£±£²»î¹ç¤Ç£¶¾¡£µÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£·¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£²¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¢¡¤ª¶â¥Ñ¥Õ¥©¥á¥â¡¡¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤À¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¡Ö¶â¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤ëÃË¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Æþ¾ì»þ¤Ê¤É¤Ë¼«¿È¤Î´é¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÊ¾¤òµÒÀÊ¤Ø¤Ð¤é¤Þ¤¯±é½Ð¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£