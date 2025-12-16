水晶玉子さんに聞く！2026年の運勢と開運ラッキーアイテムとは。丙午の開運行動

新しい年は運気アップをめざしていい年にしたい！ と思いませんか？ そこで、2026年のゆくえを人気占い師の水晶玉子先生にききました。心に留めて、新しい年を楽しみに迎えましょう。

吉日を生かし、「丙午」の火のパワーを味方につけて！

2026 年の干支は「 丙午（ひのえうま ）」。「丙」も「午」も火の気を持ち、明るく楽しい出来事が起こりやすい一方で、隠れていたものが表に現れ、現実が大きく動く年でもあります。火の勢いが強すぎると、すべてを焼きつくす危うさも。だからこそ2026年は、強力な火のエネルギーを上手にコントロールすることが大切です。



午年は「馬」に注目！

馬に関するもの、場所、行動もラッキー！

馬モチーフの小物、馬のいる牧場や競馬場は、2026年の運気を活性化します。初もうでは、絵馬に2026年の目標を書きましょう。

2026年のラッキーな食べ物、場所、カラーは？

【海産物、和のスパイス】

火の気が強い2026年は、しじみ、お刺し身など、水の気が強い海産物全般が、運気のバランスを整えてくれます。また、火の気を抑えてくれるわさび、しょうがなどの和のスパイスを料理のアクセントに取り入れると◎。

【のびのびできる開放感のある場所】

2026年は開放感があり太陽を感じられる海や浜辺、野外のフェス会場、神馬（神が乗るとされる馬や、神社に祈願のために奉納される馬）がいる神社や馬に縁のある神社がエネルギーをくれます。近所の公園で、のんびりした時間を過ごすのもパワーチャージに。

【赤、オレンジ、ゴールド】

2026年のラッキーカラーは、赤、オレンジ、ゴールド。ポーチやヘアアクセサリー、ネイルなどでさりげなくおしゃれに取り入れると効果的。赤いリップも運気をアップ！

2026年を迎えるまであと少し！ 今から家族や友人と初もうでに行く予定を立てておくのもいいですね。そして、新年になったら「馬」に関するものを身につけて、吉をよびこみましょう。

教えてくれたのは ……

水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。



