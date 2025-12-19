【スクープ！】長谷川京子が新恋人に選んだ相手は…７歳下のエリート起業家と「セレブな密愛」

セレブな逢瀬

客単価は４万円超！ 既に’26年６月末まで予約が埋まっている超人気イタリアンを、ただならぬオーラを放ちながら美女が訪れたのは12月上旬のある夜のことだった。黒いコートに黒縁メガネ、一転して足元は真っ白なストッキングに真っ赤なハイヒールと、とても市井の人にはできない着こなし。左手には、イタリアのハイブランド『VALENTINO』のバッグを提げている。

通行人が思わず二度見していたのは、女優の長谷川京子（47）であった。

「ハセキョーは’96年、女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルとしてキャリアをスタートさせ、’00年放送のドラマ『らぶ・ちゃっと』（フジテレビ系）で女優デビュー。『僕だけのマドンナ』（同）や『おいしいプロポーズ』（TBS系）など数々の名作に出演し、人気女優へ上り詰めました。

私生活では、’08年に『ポルノグラフィティ』のギタリスト新藤晴一（51）と結婚。２児の母となりましたが、’21年に離婚しています」（スポーツ紙芸能記者）

近年のハセキョーは、『グータンヌーボ２』（フジ系）で姉御肌な一面を見せたり、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに男前な料理動画を投稿したりと、仕事の幅を広げている。40代になっても化粧品のＣＭやイベントに多数出演し、女性からも高い支持を得ている「美のカリスマ」だ。

そんなハセキョーを人気イタリアン近くの薄暗い路地で出迎えたのは、杉村太蔵をワイルドにしたようなオールバックのイケメン紳士。彼に誘われるようにして店に入ると、それからタップリ３時間、二人は予約の取れない名店の美食を堪能するのだった。

ハセキョーとセレブな逢瀬を繰り返すこの男、一体何者なのか。

「会社経営者のＡさんです。長谷川さんより７歳下で、小学校からエスカレーターで名門私大を卒業後、外資系証券会社に入社。金融マンとして働きながらNPO法人を立ち上げ、海外の貧困や食糧不足などの問題に取り組んだエネルギッシュな男です」（Ａさんの知人）

シングルマザーとなって約4年、新たなパートナーを見つけたハセキョー。

12月19日発売の『FRIDAY1月2・9・16日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、ハセキョーと男性の馴れ初めや別日にも目撃していた「密愛」の様子、本誌の取材に対する長谷川の回答を掲載している。

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より