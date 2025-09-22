女性の美しさと快適さを追求する〈ESS by〉から、人気の「Nonwire Smooth Hold Bra」に新色＜Amber Mocha＞が仲間入り。深みのあるチョコレートブラウンに、ベージュをひとさじ加えたカラーは、秋の気配をまとう大人の女性にぴったり。9月12日（金）19:00から公式オンラインストアで発売され、ノンワイヤーの解放感と立体的な美しいバストラインを叶える機能性も魅力の一枚。 秋を感じる新色「アンバ