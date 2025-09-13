¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯9·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÉ÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»þ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ª£ä¤±¤Æ¤ß¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥È¥Ã