セレブな逢瀬客単価は４万円超！既に’26年６月末まで予約が埋まっている超人気イタリアンを、ただならぬオーラを放ちながら美女が訪れたのは12月上旬のある夜のことだった。黒いコートに黒縁メガネ、一転して足元は真っ白なストッキングに真っ赤なハイヒールと、とても市井の人にはできない着こなし。左手には、イタリアのハイブランド『VALENTINO』のバッグを提げている。通行人が思わず二度見していたのは、女優の長谷川京子