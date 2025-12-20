女優やモデルとして活動する長谷川京子（47）と、7歳年下の男性A氏との密会を12月19日発売の『FRIDAY』が報じた。同誌によると、長谷川は12月上旬の夜、半年先まで予約が埋まっている超人気イタリアンにA氏と訪れ、セレブな夜を過ごしたという。芸能関係者の話。【写真】カフェで客が三度見した白Tシャツの胸元ほか、以前交際していたレストランオーナーとの車内での一コマ「20代の頃からモデル業で一世を風靡し、その人気ぶりか