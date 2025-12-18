冬は厚手のニットやアウターで、どうしても着ぶくれが気になる時期。そんなときに頼れるのが、薄くて暖かいインナーダウンです。今回は、ESSEフレンズエディターでファッションアドバイザーの勅使河原祐子さん(40代)が、この無印良品のインナーダウンを使って、着ぶくれしない「すっきり重ね着ルール」を3つご紹介します。

​すっきり重ね着できる無印良品のインナーダウン

今回使ったのは、無印良品「紳士 軽量ダウンポケッタブルノーカラージャケット」（6990円）です。色は、ダークグレー。サイズ展開は、S〜XL。私は156cmで、サイズはMを選びました。なぜこのインナーダウンを選んだのか、理由は4つあります。

・理由1：マット素材で高見え

テカりのないマットな素材感が、カジュアルになりすぎず上品な印象を与えてくれます。

・理由2：ステッチがないから膨らまない

縫い目がないデザインで、一般的なダウンよりも着たときにすっきりとしたシルエットになります。

理由3：Vネックのノーカラーですっきり

襟がないVネックのデザインで首元に抜け感が出て、重ね着をしても着ぶくれしにくいです。ちなみに同じ無印良品でもレディースのインナーダウンはクルーネックだったため、今回はメンズを選ぶことに。

・理由4：コンパクトに収納可能

小さくまとめて収納できるので、持ち運びしやすいのもうれしいところです。ちなみにポケットが収納袋を兼ねているので、袋を紛失する心配がないのもありがたいポイント。

このインナーダウンを使った、スッキリ見せる重ね着を実際に試してみました。

ルール1：「異素材のロング丈」を重ねて縦ラインを強調

ダークグレーのインナーダウンの上に、黒のウールロングコートを重ねてみました。ロング丈で縦長に見せることで、着やせ効果があります。さらに、ダウンとアウターの色を「ダークグレー×黒」という暗い色の同系色で統一するのもポイント。

色がまとまることで縦のラインが強調され、よりすっきりとした印象に。ウールコートとダウンという質感の違う異素材を重ねることで、メリハリも生まれます。

ルール2：「モノトーン＋1色」で色を絞り、上品にまとめる

インナーダウンとボトムスをグレーで統一し、インナーに鮮やかな青のタートルニットを差し色として取り入れてみました。

ダウンとパンツをグレーの濃淡で合わせて、すっきりとした縦のラインを強調する効果も。鮮やかな青のニットがダウンのVネックから見えることでアイキャッチになり、ダウンのカジュアルな印象が抑えられて、全体的に落ち着いた大人のコーディネートに仕上がりました。

ルール3：ブラウス＆パーカに重ね着して立体感を出す

ストライプシャツの上にパーカを重ね、さらにその上からダウンを羽織るという、3枚重ねのレイヤードに挑戦してみました。異なる素材やデザインを組み合わせることで、いつもの服が一気にこなれた印象にアップデートできます。

さらに、シャツの「きちんと感」が、次に重ねるパーカとダウンのカジュアルな印象をほどよく抑えてくれます。

シャツの襟元をダウンのVネックからのぞかせて、パーカのフードをダウンの外に出せば、首元にメリハリも生まれます。着ぶくれしそうな3枚重ねも、ダウンのすっきりとしたノーカラーデザインと、シャツのきちんと感の相乗効果で、大人カジュアルなスタイルに仕上がりました。

無印良品のインナーダウンは、着こなし次第ですっきりとした重ね着がかないます。この3つのルールを実践して、寒い季節のおしゃれを楽しんでいきたいと思います！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください