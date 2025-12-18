元KAT−TUNの中丸雄一（42）が17日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。KAT−TUN解散について語った。

番組には「2025年、いろいろあった皆さん」とくくられ、ニューヨークと中丸がゲスト出演した。

KAT−TUNは今年3月に解散し、ラストライブを11月に行った。若林は「KAT−TUNはライブが時系列おかしくなりましたよね」と特殊なグループのたたみ方についてふれた。

中丸は「簡単にいうと、2、3年前からグループは閉じ方じゃないですけど、どうしようって話はあったわけですよ。最後どーんっていったらごにょごにょってなっちゃったんで」と以前から解散について話し合いは行われていたことを明かした。

若林が「中丸さんは原因だったりするんですか？別ですか？」と真相に迫ると、中丸は「これだから…声を大にして言いたいですよね。俺のせいではないんですよね」と赤裸々に告白した。

屋敷裕政は「大にせん方がええんちゃうかな」と笑った。

中丸は「そうなんです。それを言ってしまうと、『じゃあ犯人は？』って、犯人捜しになる」と本音を語った。

嶋佐和也は「悲しい話。こんだけやって最後犯人捜し。こんな悲しい話あります？ファンとしたら」と笑った。

中丸は「おっしゃるとおり。それは絶対避けたかったんで口は閉じようと決めて言わなかったんですが」と解散ライブまでは話さなかったことを語った。