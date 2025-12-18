インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、着物のレンタルや販売などを行うたちばな（長野市鶴賀緑町）と共同で「着物が似合う男性芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

【1〜9位】意外な芸能人も！？ ランキング結果を一気にチェック！

調査は2025年11月25日から12月5日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

1位は「いつも着物姿を見ている」人

3位は、演歌歌手の北島三郎さんで77票でした。回答者からは「着物を着て演歌を歌っているイメージしかないから」（40代女性）、「着物のイメージしかないくらい似合ってる」（40代男性）、「演歌の大物芸能人だから」（40代男性）といったコメントがあったということです。

2位には、俳優の梅沢富美男さんがランクイン。85票でした。大衆演劇で女形を務めていたこともあり、回答では「本業で着こなしている」（50代男性）、「舞台役者で着物が似合っている」（50代男性）、「しっかり貫禄が感じられます」（40代男性）といった声が寄せられたとのことです。

そして、1位は俳優の松平健さんで、124票獲得しました。「マツケンサンバ」で有名なことから、「マツケンサンバのイメージが強いから」（30代女性）、「いつも着物姿を見ているから」（40代女性）、「もはや着物のイメージしかありません」（50代女性）などの回答が集まったとのことです。