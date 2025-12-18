¹âÌÚºÚÆá¤¬ÆÍÁ³¤Î½ÅÂçÈ¯É½¡Ö·ëº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡Í½¹ð¢ª²ò¶Ø¤µ¤ì½¸¤Þ¤ë´¿´î¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°úÂà¸å½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï½ÅÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÍ½¹ð¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡£·ëº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡¢½÷»Ò¤Î1000m°Ê¾å¡¢ÃË»Ò¤Î1500m°Ê¾å¤ÎÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¼ïÌÜ¤ò²òÀâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°úÂà¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢·È¤ï¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤âÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤¤Ã¤È½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿3Âç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Î²òÀâ¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ç®¤¤²òÀâ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²òÀâ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö·ëº§È¯É½¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¾¯¤·»ÄÇ°¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤è¤ê¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃÎ¼±¤È»ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Î¤»¤Æ³§ÍÍ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤µÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤¢¤È51Æü¡¡»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
