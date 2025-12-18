【小林至教授のマネーボールQ&A】#15

【Q】毎年、12球団合わせて百数十人の選手が戦力外となるプロ野球。しかし、編成担当にとって選手のクビを切るよりも心苦しいのが、「コーチの契約解除通告」だという。一体なぜなのか。

【A】プロ野球においてコーチが代わる要因はさまざまですが、私自身が球団フロントにいた経験から、あえて整理すると、3つのタイプに分類できます。

まず1つ目が、チームの成績に応じた「成果型」。2つ目は、監督交代に伴って首脳陣を入れ替える「体制変化型」です。そして最も曖昧なのが「文化刷新型」。監督以下、首脳陣が何年も同じ顔触れだと、どうしてもチーム内の風通しが悪くなり、空気がよどんでしまうのは、野球界に限らず一般企業でも同じです。そこで「新しい風を入れる」という名目で行われるのが、この文化刷新型です。

チームを指導してもらいたい人材を外部から呼ぶ場合や、引退した選手を将来の指導者として育てるために、既存のコーチと入れ替える場合も、この文化刷新型に含まれます。

チームが最下位に沈んだり、新監督が就任したりするケースでは、「辞めたくないが仕方ない」と、ある程度納得して退団するコーチが多い。一方で、文化刷新型による退団は、「辞めさせる明確な根拠が見当たらない」ことが少なくありません。

コーチも大人ですから、契約解除の通告そのもので揉めることはほとんどありません。ただ、文化刷新型の場合、「僕がクビになる理由は何ですか？ 理由が分からないと次に進めません」と問われても、フロント側は明確に答えづらい。チームカラーと合わない、新しい指導者を入れて空気を引き締めたい--。一般論としては理解できても、契約を解除するほどの理由として本人に伝えることは難しいのです。

「僕がクビになるのは〇〇さんが来るからでしょ？」と図星を突かれても、「はい、そうです」とは言えません。肯定してしまえば、そのコーチの中では「〇〇さんに追い出された」という構図になり、不要な誤解を生んでしまうからです。結果として、GMや編成責任者は「すいません……」と頭を下げるしかなく、後味の悪い話し合いになりがちです。

逆に「大丈夫です。分かっていますから」と気遣われる形で辞めていかれると、こちらのほうが何とも申し訳ない気持ちになる。お互いに大人だからこそ、歯がゆい別れになるのです。

指導力があり、人間性にも問題がない場合は、他球団への再就職を斡旋することもあります。その際には、本人に瑕疵があるわけではなく、あくまで球団都合での退団であることを、相手球団にきちんと説明する必要があります。

改めて考えると、コーチという仕事は非常に理不尽で過酷です。高度な専門技術を求められ、言葉ひとつで選手の将来を左右する責任を負う。近年は選手側もデータや理論で武装しており、「何を教えるか」だけでなく「どう伝えるか」まで問われます。

それでいて、年俸は1000万〜2000万円前後の1年契約が相場。監督経験者や特別な実績がなければ、それ以上は難しい。経営学的に見れば、これはリスクの割にリターンが小さい、極めて不安定な職業だと言えます。

選手の能力はセイバーメトリクスなどで数値化できますが、コーチの指導力は成果と結びつきにくく、評価はどうしても主観的になります。データ全盛のMLBでさえ、この問題は解決できていません。

コーチの指導力を客観的に判断できる指標ができれば、産業としての野球はまた一歩、進化するのではないかと思います。

（小林至／桜美林大学教授）