EV版C-HR、英国へ

トヨタの英国部門は1月6日、新型EV『C-HR＋』を発売する予定だ。英国価格は3万4495ポンド（約715万円）からで、3月に納車が開始される。

『bZ4X』と小型の『アーバンクルーザー』の中間に位置するクロスオーバーで、英国向けのEVラインナップの「コアモデル」と位置付けられる。トヨタは、欧州で人気の高い電動CセグメントSUV市場への足掛かりとする狙いだ。



新型『C-HR＋』 トヨタ

発売時には3種類のグレードが用意される。最上位グレード『エクセル』は最高出力343psを発揮し、価格は4万995ポンド（約850万円）となる。

デザイン

C-HR＋は、滑らかなルーフラインと長く突き出たボンネットを特徴とする。ハイブリッド仕様の『C-HR』と同様に、フルワイドのリアライトバーとフロントエンドの「ハンマーヘッド」が目を引く。

全長4520mmで、ライバルとしてはボルボEC40、スマート#3、ミニ・カントリーマン、BMW iX2といったモデルが挙げられる。



新型『C-HR＋』 トヨタ

トヨタによれば、2750mmのホイールベースにより、ライバル車を「上回る」車内空間を実現しているという。ただし、トランク容量は416Lと比較的小さい。

ハイブリッドのC-HRよりも全長が168mm長く、車体構造的には無関係ながら、C-HRのEV版として位置付けられている。

トヨタの説明では、車名につく「＋」の接尾辞は「汎用性と実用性の向上」、「BEVパワートレイン特有の特性と利点」を意味するという。

トヨタの欧州事業を率いる中田佳宏社長は、「C-HRの情熱、感動、成功をBEVセグメントにもたらしたいと考え、同じDNAを共有しています」と語った。

インテリアでは14インチのタッチスクリーン、7インチのインストゥルメント・ディスプレイ、エアコン用の物理ボタンが装備されている。オプションとして、2基のスマートフォンのワイヤレス充電器、後席用エアコン操作パネル、パノラミックルーフが用意される。

動力性能と航続距離

C-HR＋は、bZ4Xと同じe-TNGAプラットフォームをベースとし、57.7kWhバッテリー（航続距離455km）または77.0kWhバッテリー（同600km）を選択可能だ。11kW車載充電器が標準装備され、上位モデルには22kWユニットが搭載される。DC急速充電の最大出力は150kWだ。

前輪駆動モデルと、77kWh専用となるデュアルモーター/四輪駆動モデルがある。出力は167psから始まり、224ps、四輪駆動モデルでは343psに達する。後者は3.0L直列6気筒エンジンを搭載する標準の『GRスープラ』を3ps上回っている。



新型『C-HR＋』 トヨタ

出力数値においては、435psの限定生産モデル『GRスープラ・ファイナルエディション』に次ぐ、トヨタ第2位の性能となる。

トヨタはC-HR＋について、「高剛性のプラットフォーム、専用チューニングのサスペンション、強化アンチロールバー、レスポンスに優れたステアリングにより『楽しい運転』を実現した」と述べている。

価格設定

C-HR＋のベースグレード『アイコン』は57.7kWhバッテリー搭載で3万4495ポンド（約715万円）から。18インチのブラックメタリックアルミホイール、11kW車載充電器、ブラインドスポットモニターなどのアクティブセーフティ機能を標準装備とする。

『デザイン』グレードは3万6995ポンド（約770万円）で、より大容量の77kWhバッテリー、パワーテールゲート、リアプライバシーガラスを標準装備する。オプションで20インチアルミホイールも選択可能だ。



新型『C-HR＋』 トヨタ

最上級グレードのエクセルは4万995ポンド（約850万円）で、運転席の電動調整機能、合成スエードと本革のシート、ヘッドライトクリーナー、360度カメラなどの豪華装備が追加される。さらに、22kW車載AC充電器や、フロントクロストラフィックアラートと車線変更支援を備える。JBLオーディオシステム、パノラミックルーフ、グレーの内装トリムがオプションで用意されている。