長尾謙杜が仇討ちを遂げた美しき若衆に！柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』本予告映像＆ビジュアル解禁

柄本佑主演、長尾謙杜が出演する映画『木挽町のあだ討ち』より、本予告映像＆本ビジュアルが解禁された。

■“200人の証人”が語る、美しすぎる仇討ち。その真実は、罪か救いか？

第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の傑作時代小説『木挽町のあだ討ち』の映画化が決定。映画『木挽町のあだ討ち』として2026年2月27日に全国公開となる。

芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く本作は、『このミステリーがすごい！2024年版』『ミステリが読みたい！2024年版』などにも選出され、2025年には歌舞伎としても上演され大きな話題を呼んだ。

主演は、『きみの鳥はうたえる』（2018年）などで数々の映画賞を受賞した柄本佑。仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。

共演には渡辺謙。芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。

仇討ちを遂げた若者・菊之助には長尾謙杜、主人を殺した男・作兵衛には北村一輝。そして、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、高橋和也、正名僕蔵、石橋蓮司、沢口靖子ら豪華キャストが集結。監督・脚本は、時代劇の名手・源孝志が務め、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描き出す。

心優しき若者が遂げた、“仇討ち”事件。あまりにも劇的なその一部始終は居合わせた200人の目撃者によって語り継がれることになる。しかし、それは本当に美談だったのか？

今回解禁された本予告映像では、長尾演じる美しき若衆・菊之助の見事な剣さばきによって、北村演じる博徒・作兵衛がうめき声をあげながら討たれるシーンから始まる。雪明かりの中に浮かび上がる深紅の着物を揺らし歩む姿から一転、白装束を纏い現れた菊之助は、返り血ゆえ再び紅へと染まりながら、手には討ち取った首を強く掴んでいる。そんな衝撃の仇討ちのシーンを振り返りながら、「あり得ないんです」と放つのは、柄本演じる田舎侍・加瀬総一郎。“虫も殺せぬほどの優しい男”であった菊之助の仇討ちの真相を追う総一郎が辿り着いたのは、秘密を抱える芝居小屋。そこでは渡辺演じる陰謀を企む立作者・篠田金治が「一体、何をお探しだ」と、総一郎を牽制するかのような眼光で待ち構えていた。

そんななか、突如として雷鳴が鳴り響き映し出されたのは、主人を殺した作兵衛の姿と菊之助の絞り出すような「逃げろ――作兵衛！」という叫び。まるで深い絆でつながっているように見えるふたりが“仇を討つ者”と“討たれる者”として再会する。

あの仇討ちの夜、本当は一体何があったのか？ 「一生忘れません…！」と震える声で言葉を絞り出す菊之助、そして涙を流す総一郎。やがて物語は、その涙に宿った“理由”へと迫っていく。

そして、芝居小屋に響くのは、金治の「やるしかないか。」という静かな覚悟の一言。迷いのない足取りで奔走する森田座の人々。芝居小屋の人々が守りたかったものとは一体何なのか。仇討ちの裏に隠された人々の想いとは？ 結末への期待とともに、温かな涙を予感させる予告編となっている。

あわせて、本ビジュアルも解禁された。ビジュアルでは、雪の降る夜に起こった、菊之助と作兵衛の仇討ちのシーンが大きく映し出され、下部には総一郎と金治を中心に、菊之助と作兵衛や森田座の面々、菊之助の父・清左衛門と母・たえの姿も。菊之助の赤い着物や和傘が印象的に描かれ、「江戸に咲いた大輪の華、そのカラクリを解き明かしましょう。」というコピー通り、シンプルながらも鮮やかで目を惹くビジュアルとなっている。

さらに、劇中歌舞伎において七代目 市川團十郎役を『侍タイムスリッパー』で話題の冨家ノリマサ。五代目 松本幸四郎役を名バイプレーヤーの本田博太郎が演じていることが解禁された。

事件の裏に隠された＜もうひとつの物語＞が紐解かれるたび、観る者は“あの夜”に秘められていた人々の想いを知ることとなる。すべての謎が解き明かされたときに辿り着く“嘘偽りのない事の顛末”、心震わす極上のエンタメミステリーに注目だ。

■映画情報

『木挽町のあだ討ち』

2026年2月27日（金）全国公開

原作：永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』（新潮文庫刊）

監督・脚本：源孝志

出演：柄本佑 長尾謙杜 瀬戸康史 滝藤賢一

山口馬木也 愛希れいか イモトアヤコ 冨家ノリマサ 野村周平

高橋和也 正名僕蔵 本田博太郎 石橋蓮司 沢口靖子 北村一輝 渡辺謙

企画協力：新潮社

配給：東映

(C)2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会 (C)2023 永井紗耶子／新潮社

https://kobikicho-movie.jp