日経225先物：18日0時＝130円安、4万9580円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の4万9580円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては67.72円高。出来高は3687枚となっている。
TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49580 -130 3687
日経225mini 49585 -125 99055
TOPIX先物 3381.5 +0 6024
JPX日経400先物 30515 -50 436
グロース指数先物 639 +1 333
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
