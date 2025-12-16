　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の4万9580円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては67.72円高。出来高は3687枚となっている。

　TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49580　　　　　-130　　　　3687
日経225mini 　　　　　　 49585　　　　　-125　　　 99055
TOPIX先物 　　　　　　　3381.5　　　　　　+0　　　　6024
JPX日経400先物　　　　　 30515　　　　　 -50　　　　 436
グロース指数先物　　　　　 639　　　　　　+1　　　　 333
東証REIT指数先物　　売買不成立

