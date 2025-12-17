12月15日、人気音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと幾田りらが、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！ クリスマス LOVE SONG Fes.』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、幾田の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。

YOASOBIのボーカルとして、『夜に駆ける』や『アイドル』などヒット曲を生み出してきた幾田。2023年に発売した1stアルバム『Sketch』は全曲を自分で作詞作曲し、ワンマンツアーを開催するなど、ソロでも目覚ましい活躍を見せている。この日も、幾田の歌唱力が際立っていた。

「幾田さんは『恋風』、『Actor』と、いずれも人気の高い楽曲を披露しました。透き通りつつも伸びのある歌声で、スタジオも大盛況。また、クリスマスにスポットを当てた番組の企画に合わせて、星が描かれた衣装や王冠をかぶり、視聴者からも好評でした」（スポーツ紙記者）

幾田のパフォーマンスに魅了されたファンも多かったことだろう。一方で、放送後のXでは、

《今回のりらちゃんまじでビジュ良くて可愛かった》

《天使ですか？？？？可愛すぎる》

《幾田りらとikuraほんまに同一人物ですん？》

など、ビジュアルの変化に驚く声があがっている。“キュート激変”に注目が集まったようだ。

「2019年にYOASOBIとしてデビューした当初は、素朴な印象が強かった幾田さんですが、最近はギャル風のビジュアルが注目されていました。今回も、明るい茶髪に、アイシャドウやチークなどのメイクから垢抜けた印象を受ける人もいたようです」（芸能記者）

YOASBOIは7月から11月にかけて全国ツアーを開催し、会場を熱狂させた。ユニットの活動は好調な一方、幾田はソロでの露出を増やしている。

「YOASOBIは2024年3月の『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演して以降、あまり民放の音楽番組に出ておらず、ライブに重点を置く反面、“テレビ離れ”が進んでいました。ただ、幾田さんは11月13日の『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ制作、日本テレビ系）や12月10日の『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）など、年末の音楽特別番組に出演し、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』にソロで初出場することも決まっています。YOASOBIとしての活動が軌道に乗り、歌手として、活躍の幅を広げようとしているのかもしれません」（同前）

ソロアーティストとしても、世界を駆ける存在になれるか。