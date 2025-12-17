この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「美しいケーキがいっぱい！パティシエのアートなケーキ作り」と題した動画を公開。普段は見ることのできないパティスリーの厨房で、ショーケースを彩る美しいケーキが、いかにして生み出されるのか、その圧巻の舞台裏を紹介している。

動画は、大阪府交野市にあるルラシオンデュクール アミエル。
大量の卵を手際よく割っていく作業から始まる。
パティシエたちは一連の流れるような動作で、巨大なミキサーでの生地作り、天板への生地の均一な流し込み、そして焼き上げまでをこなしていく。
息の合ったチームワークと、一つひとつの工程における無駄のない動きは、まさにプロフェッショナルの仕事そのものである。

特に目を引くのは、多種多様なケーキのデコレーション作業だ。焼きあがったスポンジ生地やタルト生地が、パティシエの手によって芸術作品へと昇華されていく。チョコレートケーキには艶やかなグラサージュがかけられ、フルーツタルトには新鮮なフルーツが彩り豊かに盛り付けられる。また、繊細な絞り技術が求められるモンブランや、いちごがふんだんに使われたショートケーキなど、定番から季節限定のスイーツまで、その製造過程が惜しみなく公開されている。

動画では、単にケーキを作るだけでなく、完成した商品を一つひとつ丁寧に包装し、ショーケースに美しく陳列するまでの一連の流れが収められている。パティシエたちの熟練した技術と、スイーツへの深い愛情が垣間見える内容だ。普段何気なく手に取っているケーキの裏側にある職人技と情熱を感じながら、お気に入りの一品を味わってみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

大量の卵割りから始まる仕込み作業
00:43

業務用ミキサーで生地を仕込む
01:12

スポンジ生地を天板に均一に伸ばす職人技
45:55

フルーツタルトの飾り付け
51:37

完成したケーキがショーケースに並ぶ

関連記事

可愛すぎるカラフルケーキがズラリ！ぜーんぶオリジナルデザインのケーキ屋さん

可愛すぎるカラフルケーキがズラリ！ぜーんぶオリジナルデザインのケーキ屋さん

 取材班が感動「青いケーキの中身はライムムース！」見た目も味もインパクト大

取材班が感動「青いケーキの中身はライムムース！」見た目も味もインパクト大

 【密着取材】和菓子の未来は豊橋にあった

【密着取材】和菓子の未来は豊橋にあった
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

甘彩スイーツ　amairo sweets_icon

甘彩スイーツ　amairo sweets

YouTube チャンネル登録者数 10.20万人 58 本の動画
日本のスイーツ、料理風景を厨房からご紹介
youtube.com/channel/UCMsFKopX4xKrJeGm4OMDu-w YouTube